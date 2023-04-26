انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (4) - (1) أرسنال.. انتصار أصحاب الأرض
الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 20:25
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وأرسنال التي تقام في ملعب الاتحاد في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.
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ق90+4: جووووووووووول راااابع لسيتي عن طريق هالاند.
ق90: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.
ق87: جووووووووووووول أووووول لأرسنال بتسديدة من هولدنج.
ق75: سيطرة تامة من سيتي على المباراة.
ق54: جووووووووووووووول ثااااااااااااالث بتسديدة زاحفة من دي بروين.
ق53: رامسديل يتألق أمام انفراد هالاند.
ق48: تسديدة يسارية من تشاكا تصدى لها إيدرسون.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم سيتي بهدفين دون رد.
ق45+1: جووووووووول ثااااااان لسيتي عن طريق جون ستونز.
ق45+1: جول؟ لا لا، جون ستونز سجل هدفا برأسية لكن تم إلغائه بداعي التسلل لكن ننتظ العودة لتقنية الفيديو.
ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.
ق41: تسديدة قوية من هالاند تصدى لها رامسديل على مرتين وأبعدها عن مرماه.
ق36: تسديدة من هالاند مرت بجوار المرمى بقليل.
ق34: تسديدة من بارتي مرت بجوار المرمى.
ق32: تسديدة قوية من هالاند على الطائر أبعدها رامسديل.
ق27: رامسديل يتألق ويحرم هالاند من هدف محقق بعد مرور رائع من المدافين.
ق26: يا ربااااااااه، بينية من هالاند إلى دي بروين لكن بن وايت تألق وحرم اللاعب البلجيكي من هدف ثان محقق.
ق24: سيطرة كبيرة من سيتي على الكرة لكن دون فاعلية حتى الآن.
ق7: جوووووووووووول دي بروين يسجل الهدف الأول لأرسنال بتسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء.
ق3: سيتي كاد يسجل هدفا مبكرا بعد عرضية زاحفة من جريليش فشل رامسديل في الإمساك بها ولكن الحكم احتسب مخالفة لبارتي على دي بروين.
انطلاق المباراة.