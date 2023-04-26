سلة - الأهلي يستهل مشواره في الدوري الإفريقي باكتساح فيروفيارو

استهل فريق رجال الأهلي لكرة السلة مشواره في بطولة الدوري الإفريقي BAL في نسختها الثالثة تحت رعاية NBA باكتساح فيروفيارو الموزمبيقي.

وافتتح الأهلي مجموعة النيل والتي تستضيفها صالة حسن مصطفى بالفوز على فيروفيارو بنتيجة 92-74.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام سيتي أويلرز الأوغندي في السابعة والنصف من مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية.

وغاب عن اللقاء إيهاب أمين نجم فريق الأهلي بسبب معاناته من شد عضلي، وفضّل الجهاز الفني إراحته خوفا من تفاقم الإصابة.

وبدأ اللقاء بتفوق كبير من الجانب الأحمر ووصلت النتيجة إلى 11-3 عقب مرور دقيقتين ونصف.

وتألق الثنائي نوني أوموت وكوري ويبستر من الأهلي ووصلت النتيجة إلى 22-11 قبل 3 دقائق من نهاية الفترة الأولى.

وأنهى مؤمن طارق خيري الفترة الأولى بثلاثية رائعة ورمية إضافية ليحسم الأهلي الفترة بنتيجة 32-15.

وشهدت الفترة الثانية تفوق مع فريق فيروفيارو في الخمس دقائق الأولى وتم تقليص الفارق إلى نتيجة 34-26.

ودفع أجوستي بوش بالثنائي أوموت وويبستر ونجح في توسيع الفارق مجددا ليحسم الأهلي الفترة الثانية بنتيجة 53-34.

بينما في الفترة الثالثة نجح فيروفيارو في تسجيل أكثر عدد من النقاط إذ سجل الفريق الموزمبيقي 24 نقطة.

ونجح عمرو الجندي في تسجيل ثلاثية رائعة في الثانية الأخيرة من الفترة ليحسم الأهلي الفترة بنتيجة 76-58.

ولم يختلف الأمر كثيرا في الفترة الرابعة إذ قلص فيروفيارو الفارق في البداية قبل أن ينهي الأهلي القاء بنتيحة 92-74.

وشهد اللقاء تألق لاعب جنوب السودان، نوني أوموت الأكثر تسجيلا في المباراة لصالح الأهلي بـ 21 نقطة.

وحل عمر طارق في المركز الثاني في تسجيل النقاط بـ 15نقطة يليه كوري ويبستر بـ 11 نقطة.

بينما نجح سيف سمير في تحقيق أكثر متابعات من تحت حلقة السلة بـ 6 مرات طوال اللقاء ويليه كوري ويبستر بـ 5 مرات.

وتفوق كوري ويبستر على الجميع في صناعة فرص التسجيل بـ 7 مرات.

وسجل الأهلي 9 رميات ثلاثية وكان لعمرو الجندي ومؤمن خيري ومايكل تومسون النصيب الأكبر برميتين ناجحتين لكل منهم.

ويقع الأهلي في مجموعة النيل التي تضم أندية: الأهلي المصري - بترو دي لواندا الأنجولي - فيروفيارو الموزمبيقي - سيتي أويلرز الأوغندي - كيب تاون الجنوب إفريقي - سلاك الغيني.

ويتأهل أول أربعة فرق من مجموعة النيل إلى النهائيات المقرر إقامتها في العاصمة رواندية كيجالي بآخر مايو.