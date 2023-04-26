كرة سلة - بسبب قمة سوبر القدم.. تعديل في موعد مواجهة الأهلي ضد بترو دي لواندا

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دوري كرة السلة الإفريقي BAL في نسختها الثالثة تحت رعاية NBA في تعديل موعد مباراتي يوم الجمعة 5 مايو.

وعلم FilGoal.com أن التعديل جاء بناء على الطلب بتغيير موعد المباراة بسبب تعارضه مع مواجهة السوبر المصري لكرة القدم بين الأهلي والزمالك مما سيؤثر على الحضور الجماهيري.

وتستضيف صالة حسن مصطفى منافسات بطولة دوري السلة الإفريقي خلال الفترة من 26 أبريل إلى 6 مايو.

وقررت اللجنة المنظمة إقامة مواجهة الأهلي ضد بترو دي لواندا في الرابعة عصرا بدلا من 7:30 مساء يوم الجمعة 5 مايو.

وبناء على ذلك، تقام مواجهة سيتي أويلرز الأوغندي ضد فيروفيارو الموزمبيقي في السابعة والنصف بدلا من الرابعة عصرا.

ويستهل الأهلي مشواره اليوم الثلاثاء بمواجهة فيروفيارو الموزمبيقي في السادسة مساء.

ويلعب الأهلي ضمن منافسات مجموعة النيل والتي تستضيفها صالة حسن مصطفى خلال الفترة من 26 أبريل إلى 6 مايو المقبل.

ويشارك الأهلي في النسخة الثالثة من الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL والمقامة تحت رعاية NBA بصفته بطل الدوري المصري.

ويقع الأهلي في مجموعة النيل التي تضم أندية: الأهلي المصري - بترو دي لواندا الأنجولي - فيروفيارو الموزمبيقي - سيتي أويلرز الأوغندي - كيب تاون الجنوب إفريقي - سلاك الغيني.

وتقام جميع مباريات مجموعة النيل على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ويتأهل أول أربعة فرق من مجموعة النيل إلى النهائيات المقرر إقامتها في العاصمة رواندية كيجالي بآخر مايو.