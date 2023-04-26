كرة يد - مؤهلة لكأس العالم للأندية.. الهدى السعودي يستضيف البطولة العربية

الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 17:18

كتب : FilGoal

الزمالك أمام الترجي - نهائي البطولة العربية - كرة يد

أعلن الاتحاد العربي لكرة اليد عن فوز الهدى السعودي بحق استضافة البطولة العربية .

وتؤهل البطولة العربية للأندية إلى منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" في عام 2023 والمقرر إقامتها في السعودية أيضا.

ولم يعلن الاتحاد الدولي عن الموعد النهائي لمنافسات النسخة السابعة عشر من كأس العالم للأندية والمتوقع أن تقام في أكتوبر مثل العام الماضي.

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ويتأهل المتوج بالبطولة العربية إلى منافسات كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي.

وكان الترجي قد حصل على لقب النسخة الأخيرة من البطولة العربية وهو ما أهله للمشاركة في كأس العالم للأندية رفقة الأهلي ممثل إفريقيا.

وتنافس نادي الهدى السعودي مع الجيش العراقي على حق استضافة نسخة 2023 من البطولة العربية للأندية.

ولم يكشف الاتحاد العربي عن موعد انطلاق البطولة العربية في نسختها الـ 38 أو آخر موعد لاستقبال الفرق المشاركة.

ويتنافس فريقا الأهلي والزمالك مع كل من الترجي وجي إس كيه الكونغولي على لقب السوبر الإفريقي في مايو المقبل.

ويقام نهائي السوبر الإفريقي لكرة اليد يوم 8 مايو المقبل ويتأهل المتوج باللقب إلى منافسات كأس العالم للأندية.

الأهلي الزمالك كرة يد السوبر الإفريقي البطولة العربية
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