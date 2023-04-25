استراحة الدوري المصري - فيوتشر (0)-(0) الداخلية.. شوط أول سلبي
الثلاثاء، 25 أبريل 2023 - 20:12
كتب : FilGoal
يستضيف فيوتشر فريق الداخلية في المباراة المؤجلة من الجولة 22 من مسابقة الدوري.
ويحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 49 نقطة بينما الداخلية في المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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نهاية الشوط الأول
ق45 هدوء في الربع ساعة الأخيرة
ق25 ضغط متواصل من لاعبي فيوتشر دون خطورة حقيقية
ق16 تسديدة من علي الفيل ولكن بعيدة عن عماد السيد حارس مرمى الداخلية
ق13 علي زعزع يستقبل عرضية بتسديدة ولكن ضعيفة في يد عماد السيد
ق8 ركنية أولى لفيوتشر ولكن أبعدها الدفاع بشكل جيد
انطلاق المباراة
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