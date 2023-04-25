مثل الدور الأول.. المصري يقع في فخ التعادل السلبي مع البنك الأهلي والعقدة مستمرة

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 - 20:05

كتب : FilGoal

صورة تقرير البنك الأهلي ضد المصري

استمرت عقدة فريق المصري أمام البنك الأهلي في مسابقة الدوري، وفشل الفريق البورسعيدي في تحقيق أول فوز له في سادس المواجهات المباشرة بين الفريقين.

ومثل نتيجة الدور الأول، تعادل البنك الأهلي أمام المصري سلبيا بدون أهداف في المباراة المؤجلة من الجولة 23 بمسابقة الدوري والتي أقيمت على استاد برج العرب.

ورفع المصري رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع عقب خوض 26 مباراة وبالتساوي مع المقاولون العرب المتفوق بفارق الأهداف.

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بينما البنك الأهلي يواصل زحفه بعيدا عن المراكز المؤدية إلى الهبوط بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس عشر.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بسيطرة من فريق المصري ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى أبو جبل.

واضطر البنك الأهلي لإجراء تبديل أول في الدقيقة 14 بنزول محمد بسيوني بدلا من أسامة إبراهيم.

وطالب لاعبو البنك الأهلي بركلة جزاء في الدقيقة 24 بعد انفراد كريم بامبو بمرمى المصري ولكن طالب أمين عمر باستمرار اللعب.

وراوغ كريم بامبو دفاع المصري قبل أن يفقد توازنه عند مواجهة عصام ثروت ليسقط في الأرض مطالبا بركلة جزاء.

وأهدر بامبو انفرادا تاما في الدقيقة 39 بطريقة غريبة بعد تخطي عصام ثروت حارس مرمى لامصري.

وحرم القائم الأيسر لأبو جبل، مروان حمدي من هدف محقق في الدقيقة 41.

وهدأ اللقاء في بداية الشوط الثاني مع هجمات على استحياء من الجانبين.

واحتسب أمين عمر ركلة جزاء في الدقيقة 70 بسبب عرقلة من عمرو موسى لكريم بامبو المنفرد.

وبعد دقيقة ألغى أمين عمر ركلة الجزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو تأكيد عرقلة بامبو من خارج منطقة الجزاء، ليتم طرد عمرو موسى مباشرة.

وتوالت هجمات البنك الأهلي بعد طرد عمرو موسى مع تماسك من دفاعات المصري.

وأهدر محمد هلال هدفا محققا في الدقيقة 91 بعد تخطي الكرة لعصام ثروت ولكن سددها في الشباك الخارجية.

عقدة مستمرة

فشل فريق المصري في تحقيق فوزه الأول في تاريخ مواجهاته أمام البنك الأهلي بمسابقة الدوري.

ولعب الفريقان في ست مواجهات بمسابقة الدوري منذ صعود البنك الأهلي ولم ينجح المصري في تحقيق أي فوز.

ونجح البنك الأهلي في تحقيق الفوز بمباراتين في يوليو 2021 ومايو 2022.

بينما تعادل الفريقان سويا في أربع مناسبات بينهم ثلاث تعادلات سلبية بدون أهداف.

وكرر الفريقان نتيجة الدور الأول بالتعادل السلبي، وكانت مواجهة الدور الأول في ديسمبر الماضي.

تعثر جديد

لم ينجح المصري في تحقيق الفوز بعد أربعة انتصارات متتالية في مسابقة الدوري.

وتعثر المصري للمرة الثالثة على التوالي منذ فوزه الأخير والذي كان أمام حرس الحدود في 21 أبريل الماضي.

وتعادل المصري للمرة الثانية خلال آخر ثلاث مباريات خاضهم الفريق في الدوري، ويأتي التعادل سلبيا مثل تعادل الفريق البورسعيدي ضد المقاولون.

وكان المصري قد خسر في مباراته الأخيرة ضد الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف واحد.

ويستعد المصري لمواجهة الإسماعيلي مجددا يوم السبت المقبل ضمن منافسات ربع نهائي كأس الرابطة.

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