انتهت – جيرونا (4) - (2) ريال مدريد.. فاسكيز يقلص النتيجة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي جيرونا وريال مدريد التي تقام في الجولة 31 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة بفوز جيرونا بأربعة أهداف لهدفين.

ق85: جوووووووووول لوكاس فاسكيز يقلص النتيجة بهدف ثان.

ق62: جوووووووووووووووول رااااااابع وسوبر هاتريك لفالنتين كاستيلانوس برأسية من داخل منطقة الجزاء.

ق46: جووووووووووووووول ثااااااااااالث وهاتريك لفالنتين كاستيلانوس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

نهاية الشوط الأول بتقدم جيرونا بهدفين لهدف.

ق34: جوووووووووول فينيسيوس جونيور يقلص النتيجة بهدف أول برأسية.

ق24: جوووووووووووول ثااااان لجيرونا عن طريق فالنتين كاستيلانوس بتسديدة قوية.

ق12: جووووووووووول أوووووول لجيرونا عن طريق فالنتين كاستيلانوس برأسية من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة.