انتهت الدوري المصري - البنك الأهلي (0) - (0) المصري.. تعادل سلبي

يلعب فريقا البنك الأهلي والمصري ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 23 بمسابقة الدوري.

ويحتل المصري المركز الثامن برصيد 35 نقطة بينما البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة.

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نهاية المباراة

ق85 التعادل مستمر بين الفريقين

ق71 إلغاء ركلة الجزاء وطرد مباشر لعمرو موسى بسبب عرقلة بامبو المنفرد

ق70 ركلة جزاء لكريم بامبو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41 القائم يحرم مروان حمدي من التسجيل

ق39 بامبو يهدر انفرادا بطريقة غريبة

ق24 مراوغة رائعة من كريم بامبو ومطالبات بركلة جزاء

ق14 تبديل اضطراري للبنك الأهلي بنزول محمد بسيوني بدلا من أسامة إبراهيم

ق5 سيطرة من المصري على الكرة ولكن دون خطورة حقيقية

انطلاق المباراة