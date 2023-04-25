انتهت الدوري المصري - البنك الأهلي (0) - (0) المصري.. تعادل سلبي
الثلاثاء، 25 أبريل 2023 - 18:02
كتب : FilGoal
يلعب فريقا البنك الأهلي والمصري ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 23 بمسابقة الدوري.
ويحتل المصري المركز الثامن برصيد 35 نقطة بينما البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
--------------------
نهاية المباراة
ق85 التعادل مستمر بين الفريقين
ق71 إلغاء ركلة الجزاء وطرد مباشر لعمرو موسى بسبب عرقلة بامبو المنفرد
ق70 ركلة جزاء لكريم بامبو
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق41 القائم يحرم مروان حمدي من التسجيل
ق39 بامبو يهدر انفرادا بطريقة غريبة
ق24 مراوغة رائعة من كريم بامبو ومطالبات بركلة جزاء
ق14 تبديل اضطراري للبنك الأهلي بنزول محمد بسيوني بدلا من أسامة إبراهيم
ق5 سيطرة من المصري على الكرة ولكن دون خطورة حقيقية
انطلاق المباراة
نرشح لكم
قائمة الزمالك - تواجد زيزو وضم سامسون وجابر أمام سيراميكا كليوباترا.. وغياب بلحاج وشلبي في الجول يكشف – أسماء المستبعدين من قائمة الأهلي ضد الرجاء استراحة الدوري المصري - فيوتشر (0)-(0) الداخلية.. شوط أول سلبي مثل الدور الأول.. المصري يقع في فخ التعادل السلبي مع البنك الأهلي والعقدة مستمرة التشكيل - قاعود يقود هجوم البنك الأهلي.. وعودة عصام ثروت لحراسة مرمى المصري الدوري المصري والإنجليزي وريال مدريد.. مواعيد مباريات الثلاثاء 25 أبريل والقنوات الناقلة بعد فقدان الإبصار بنسبة 52% في إحدى عينيه.. إيتوجا يخضع لعملية جراحية خبر في الجول - بعد سداد المبلغ بالكامل.. فيفا يخطر الزمالك بإغلاق قضية رعاية الجزيري