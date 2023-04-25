تشكيل ريال مدريد – لونين أساسي.. ورودريجو مهاجم أمام جيرونا

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 - 17:42

كتب : FilGoal

رودريجو - ريال مدريد

يتواجد أندري لونين في حراسة مرمى ريال مدريد بشكل أساسي في مواجهة جيرونا مساء اليوم الثلاثاء.

ويحل ريال مدريد ضيفا على جيرونا في ملعب مونتيليفي في الجولة 31 من الدوري الإسباني.

ويغيب تيبو كورتوا عن ريال مدريد للإصابة.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أندري لونين

في الدفاع: ناتشو فيرنانديز- أنطونيو روديجير- إيدير ميليتاو- داني كارفخال

في الوسط: توني كروس- لوكا مودريتش- فيدي فالفيردي

في الهجوم: فينيسيوس جونيور- رودريجو- ماركو أسينسيو

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الترتيب بـ65 نقطة بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر.

فيما يأتي جيرونا في المركز الـ1 بـ38 نقطة.

ريال مدريد جيرونا الدوري الإسباني
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