ميسي ليس وحده.. أوباميانج مرشح للعودة إلى برشلونة

الإثنين، 24 أبريل 2023 - 16:25

كتب : FilGoal

بيير إيمريك أوباميانج يحتفل بهدفه

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام برشلونة باستعاده مهاجمه السابق بيير إيميريك أوباميانج لاعب تشيلسي الحالي.

وقال الصحفي فابريزيو رومانو إن أوباميانج يتواجد على قائمة برشلونة لخيارات المهاجم البديل في الموسم المقبل.

ومن المنتظر رحيل أوباميانج عن تشيلسي، بعد موسم واحد من انتقاله إلى صفوفه، ويتوقف انتقاله إلى برشلونة على موقف سلم الرواتب وقواعد الدوري الإسباني للعب المالي النظيف.

أخبار متعلقة:
مؤتمر أنشيلوتي: عودة ميسي إلى برشلونة ليست مشكلتي.. ولذلك لا أتحدث مع هازارد قائمة ريال مدريد - غياب بنزيمة وهازارد أمام جيرونا.. وضم أريباس توخيل وأسطورتي النادي.. شهر أمام ثلاثي بايرن ميونيخ لإنقاذ مناصبهم ديلي ميل: ساليبا خارج مباراة أرسنال ضد سيتي.. ومخاوف كبرى بشأن إصابته

ولا يزال البرازيلي فيتور روكي مهاجم أتلتيكو بارانينسي البالغ من العمر 18 عاما، هو الهدف الرئيسي للفريق الكتالوني، ولكن سعره المرتفع يعقد الأمور.

يتزامن ذلك مع تقارير عدة تتحدث عن إمكانية عودة ليونيل ميسي أسطورة برشلونة إلى ملعب كامب نو مرة أخرى، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل.

واتجه أوباميانج إلى ستامفورد بريدج في الصيف الماضي، بعد انتقال روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ إلى برشلونة.

ولكن البلوز تعرضوا لهزات عديدة، بعد إقالة المدرب توماس توخيل وتعيين جراهام بوتر مدرب برايتون السابق، والذي انتهت تجربته بإقالته والفريق في المركز الحادي عشر بترتيب الدوري الإنجليزي.

ويقود تشيلسي حاليا فرانك لامبارد بصورة مؤقتة حتى نهاية الموسم.

أيضا تعرض أوباميانج للاستبعاد من قائمة تشيلسي الأوروبية في النصف الثاني من الموسم.

وغادر تشيلسي دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي على يد ريال مدريد حامل اللقب.

وكان أوباميانج قد لعب في صفوف برشلونة لستة أشهر من يناير 2022 لصيف العام ذاته، قادما من أرسنال في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده.

برشلونة أوباميانج الدوري الإسباني بيير إيميريك أوباميانج
نرشح لكم
بيلد: وفد بايرن يطير إلى لندن لحسم صفقة كين رومانو: ديمبيلي وافق على الانتقال لـ باريس سان جيرمان خبر في الجول - فيوتشر يرغب في ضم محمود حمادة وشكري نجيب من فاركو خبر في الجول – جلسة بين الزمالك وأحمد فتوح لمفاتحته في التجديد خبر في الجول - عمرو مرعي يمتلك ثلاثة عروض.. والبنك الأهلي وجهته الأقرب كما انفرد في الجول.. بيراميدز يعلن ضم هداف الكونفدرالية والأبطال خبر في الجول – وصول رضا سليم إلى القاهرة لإتمام انتقاله لـ الأهلي سيزامل فيرمينو ومحرز وميندي.. نيوكاسل يعلن انتقال سان ماكسيمان لـ أهلي جدة
أخر الأخبار
بيلد: وفد بايرن يطير إلى لندن لحسم صفقة كين 22 دقيقة | ميركاتو
جراحة ناجحة لطارق حامد بعد إصابته أمام الصفاقسي 54 دقيقة | المحترفون
رومانو: ديمبيلي وافق على الانتقال لـ باريس سان جيرمان 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات الإثنين 31 يوليو - الزمالك ضد الشباب.. ورونالدو يواجه الاتحاد المنستيري ساعة | كأس العرب
خبر في الجول - فيوتشر يرغب في ضم محمود حمادة وشكري نجيب من فاركو 11 ساعة | الدوري المصري
البطولة العربية - إصابة طارق حامد وتألق جديد لـ بنزيمة.. اتحاد جدة يفوز على الصفاقسي 11 ساعة | كأس العرب
خبر في الجول – جلسة بين الزمالك وأحمد فتوح لمفاتحته في التجديد 11 ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - اتفاق بين الجونة وعلاء عبد العال لتدريب الفريق 12 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير تونسي: معلول قرر الرحيل عن الأهلي.. والوجهة الأقرب 2 الزمالك يعلن قيد ثلاثة لاعبين قبل مواجهة الاتحاد المنستيري 3 خبر في الجول - العدد يرتفع إلى أربعة.. زد يضم ثنائي الأهلي العائد من الإعارة 4 الشيبي: عدت إلى مصر من السعودية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الشحات