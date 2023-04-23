دي خيا: مانشستر يونايتد على الطريق الصحيح.. وكنت مستعدا لركلات الترجيح

شدد الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد أن فريقه يسير على الطريق الصحيح، مشيرا إلى أنه كان مستعدا لركلات الترجيح.

وتخطى مانشستر يونايتد منافسه برايتون بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بنتيجة 7-6 والذي أقيم على ملعب ويمبلي.

وقال دي خيا في تصريحات صحفية بعد المباراة: "لا يزال هناك وقتا طويلا حتى المباراة النهائية لكنني متأكد من أنها ستكون مباراة كبيرة ضد أحد أفضل الفرق في أوروبا والعالم. أظهرنا بالفعل عندما لعبنا معهم في أولد ترافورد أنه يمكننا التغلب عليهم".

وأضاف "لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه حتى النهائي، لكن علينا أن ننهي الموسم في المراكز الأربعة الأولى ثم نذهب إلى النهائي".

واستطرد عما إذا كان يونايتد يسير على الطريق الصحيح "بالطبع، لقد فزنا بالفعل بلقب، ووصلنا إلى نهائي آخر ونكافح من أجل المراكز الأربعة الأولى".

واستكمل "بالطبع هذا ليس كافيا، لكنه خطوة رائعة عن الموسم الماضي. نستمر في التحسن والتحسن ولدينا بعض المباريات الكبيرة القادمة لذا يجب أن نكون مستعدين".

وأتم "كانت ركلات الترجيح رائعة، وكنت مستعدا كعادتي. حاولت الضغط على من ينفذها".

وتقام المباراة النهائية بين قطبي مانشستر يوم 3 يونيو المقبل على ملعب ويمبلي.