انتهت في الكونفدرالية - بيراميدز (1)-(1) مارومو جالنتس
الأحد، 23 أبريل 2023 - 17:37
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد مارومو جالنتس في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.
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نهاية المباراة بالتعادل 1-1
ق 92: جوووووووووووول التعادل من رمضان صبحي
ق 90: ركلة جزاااء
ق 59: التعادل يضيع من بيراميدز بعد توغل من رمضان صبحي
ق 58: نزول أحمد توفيق وإبراهيم عادل بدلا من مصطفى فتحي وبلاتي توريه
ق 55: هدف أول للضيوف
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 40: فرصة جديدة ضائعة من بيراميدز
ق 32: الشناوي يمنع الاول
ق 28: عرضية من محمود صابر ووليد الكرتي يتابعها بتسديدة بعيدة عن المرمى
ق 27: تسديدة من إسلام عيسى يمسك بها الحارس
انطلاق المباراة
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