انتهت في الكونفدرالية - بيراميدز (1)-(1) مارومو جالنتس

الأحد، 23 أبريل 2023 - 17:37

كتب : FilGoal

بيراميدز ضد مارومو جالنتس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد مارومو جالنتس في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

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نهاية المباراة بالتعادل 1-1

ق 92: جوووووووووووول التعادل من رمضان صبحي

ق 90: ركلة جزاااء

ق 59: التعادل يضيع من بيراميدز بعد توغل من رمضان صبحي

ق 58: نزول أحمد توفيق وإبراهيم عادل بدلا من مصطفى فتحي وبلاتي توريه

ق 55: هدف أول للضيوف

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 40: فرصة جديدة ضائعة من بيراميدز

ق 32: الشناوي يمنع الاول

ق 28: عرضية من محمود صابر ووليد الكرتي يتابعها بتسديدة بعيدة عن المرمى

ق 27: تسديدة من إسلام عيسى يمسك بها الحارس

انطلاق المباراة

الكونفدرالية بيراميدز
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