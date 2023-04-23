انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (1) (0) أتليتكو

الأحد، 23 أبريل 2023 - 16:02

كتب : FilGoal

برشلونة - أتليتكو

يستقبل برشلونة نظيره أتليتكو مدريد في ملعب كامب نو بالجولة 30 للدوري الإسباني.

ويقدم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــــــنــــــا

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نهاية المباراة بفوز برشلونة

ق 76: ليفاندوفسكي يهدر انفرادا

ق 73: جريزمان يهدر التعادل بالكعب

ق 62: الثاني يضيع من جافي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

ق 60: عودة بيدري ويشارك بدلا من فيران توريس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.44 جوووووووووول فيران توريس يسجل الهدف الأول لـ برشلونة

ق.1 الثانية 45 تشهد تسديدة قوية من جريزمان ترتد من العارضة

بداية المباراة

المباراة تنطلق في الرابعة والربع بتوقيت القاهرة.

أتليتكو مدريد برشلونة الدوري الإسباني
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