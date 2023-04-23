انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (1) (0) أتليتكو

تشافي: بيدري يحسن كل شيء يلمسه ويغير شكل برشلونة

خطوة جديدة نحوة استعادة اللقب.. برشلونة يهزم أتليتكو في يوم عودة بيدري ودي يونج

قبلة الحياة.. فالنسيا يهزم إلتشي في الدربي ويستفيق في صراع النجاة من الهبوط

تشكيل برشلونة - دي يونج أساسي بعد غياب.. وبيدري على الدكة أمام أتليتكو

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