انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (1) (0) أتليتكو
الأحد، 23 أبريل 2023 - 16:02
كتب : FilGoal
يستقبل برشلونة نظيره أتليتكو مدريد في ملعب كامب نو بالجولة 30 للدوري الإسباني.
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نهاية المباراة بفوز برشلونة
ق 76: ليفاندوفسكي يهدر انفرادا
ق 73: جريزمان يهدر التعادل بالكعب
ق 62: الثاني يضيع من جافي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء
ق 60: عودة بيدري ويشارك بدلا من فيران توريس
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق.44 جوووووووووول فيران توريس يسجل الهدف الأول لـ برشلونة
ق.1 الثانية 45 تشهد تسديدة قوية من جريزمان ترتد من العارضة
بداية المباراة
المباراة تنطلق في الرابعة والربع بتوقيت القاهرة.
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