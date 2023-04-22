انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (2) (0) سيلتا فيجو.. فوز سهل
السبت، 22 أبريل 2023 - 20:41
كتب : FilGoal
يستقبل ريال مدريد ضيفه سيلتا فيجو في الجولة 30 للدوري الإسباني.
ويقدم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هـــــنـــــا
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نهاية المباراة
ق.83 سقوط جونكالو باسيينسيا بعد تعرضه لإصابة أسالت الدماء من أنفه
ق.81 دخول رودريجو ومودريتش بدلا من فينيسيوس وسيبايوس
ق.77 أسباس ينفرد بـ كورتوا لكن البلجيكي يتألق
ق.76 دخول لوكاس فاسكيز بدلا من أسينسيو
ق,61 رأسية بنزيمة بعد عرضية فينيسيوس يتصدى لها فيار
ق.48 جووووووووووول الهدف الثاني لـ ريال مدريد بضربة رأسية لـ إيدير ميليتاو
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق.42 جوووووووووووول أسينسيو يسجل الأول
ق.26 تسديدة يسارية من ناتشو تعلو المرمى
ق.22 تسديدة من أسينسيو تصطدم وتخرج إلى ركلة ركنية
انطلاق الشوط الأول
المباراة تبدأ في التاسعة مساءً
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