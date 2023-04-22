انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (2) (0) سيلتا فيجو.. فوز سهل

كورتوا ينتقد زملاءه: يجب اللعب بجدية واحترام الخصم.. سنقاتل حتى تكون المهمة مستحيلة حسابيا

أسينسيو يتألق ويقود ريال مدريد لفوز سهل على سيلتا فيجو

نقل الياميق إلى المستشفى بعد فقدان الرؤية في العين اليمنى