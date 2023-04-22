بمشاركة مرموش وخروجه بعد 20 دقيقة.. فوز كبير لفولفسبورج على بوخوم

السبت، 22 أبريل 2023 - 18:00

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مونشنجلادباخ - فولفسبورج

حقق فولفسبورج فوزا كبيرا على بوخوم بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 29 من الدوري الألماني.

المباراة شهدت مشاركة عمر مرموش لمدة 20 دقيقة فقط في الشوط الثاني قبل أن يتبدله المدرب من جديد.

وسجل أهداف فولفسبورج كل من ماتياس سفانبيرج وجاكوب كامينيسكي وباتريك فيمير وجيانلوكا فالدشميدت، بينما سجل موريتز بروشينسكي هدف بوخوم الوحيد.

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الفوز رفع رصيد فولفسبورج للنقطة الـ 43 في المركز الثامن، بينما توقف رصيد بوخوم عند النقطة الـ 27 في المركز الـ 15 وبفارق نقطتين عن شتوتجارت صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.

مشاركة مرموش كانت هي الـ 31 له منذ بداية الموسم مع فولفسبورج وخلالهم سجل 6 أهداف وصنع هدفا.

تقدم ماتياس سفانبرج لفولفسبورج برأسية مستغلا عرضية من باتريك فيمر.وأضاف كامينسكي الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة.

وفي الدقيقة الـ 33 سحل فيمر الهدف الثالث مستغلا تمريرة من ماتياس سفانبرج.

وشارك عمر مرموش مع بداية الشوط الثاني بديلا لباتريك فيمر.

وفي الشوط الثاني استمر تفوق فولفسبورج وسجل سفانبرج الهدف الرابع في الدقيقة الـ 56، قبل أن يقلص بوخوم الفارق في الدقيقة الـ 68 عن طريق بروشينسكي.

وشهدت الدقيقة الـ 64 خروج مرموش مرى أخرى وحل جيانلوكا فالدشميدت بدلا منه ليخرج بعد 20 دقيقة فقط على دخوله الملعب وبدون وضوح ما إذا كان يعاني من إصابة.

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وأهدر جوناوس ويند ركلة جزاء تابعها فالديمشت في المرمى ليسجل الهدف الخامس ويختتم أهداف فريقه.

وكان فولفسبورج قد أعلن رحيل مرموش بنهاية عقده مع نهاية الموسم الحالي بشكل مجاني عن الفريق.

وسيلعب فولفسبورج مباراته المقبلة ضد ماينز يوم 30 إبريل المقبل.

فولفسبورج الدوري الألماني بوخوم عمر مرموش
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