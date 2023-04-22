تقرير سعودي: نونو سانتو حدد بديل طارق حامد في كلاسيكو الهلال

السبت، 22 أبريل 2023 - 11:40

كتب : FilGoal

حجازي وطارق حامد

استقر نونو سانتو مدرب اتحاد جدة على اللاعب الذي سيعوض غياب الدولي المصري طارق حامد عن كلاسيكو الهلال.

ويلعب اتحاد جدة ضد الهلال غدا الأحد ضمن نصف نهائي كأس ملك السعودية في مباراة مرتقبة.

وبحسب صحيفة "عكاظ" فإن نونو سانتو استقر على الدفع بالأنجولي هيلدر كوستا في وسط ملعب الاتحاد بجوار برونو هنريكي.

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وأوضحت التقارير أن سانتو اعتمد على كوستا وعبد الرحمن العبود خلال التدريبات الأخيرة للاختيار بينهما ولكن فرص الأنجولي أكبر في تعويض غياب طارق حامد.

ويلعب كوستا في صفوف الاتحاد معارا حتى نهاية المسوم الحالي ادما من صفوف ليدز يونايتد الإنجليزي.

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ويغيب طارق حامد بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وتأهل الاتحاد لنصف النهائي بالفوز على الفيحاء بركلات الترجيح.

بينما تأهل الهلال الفوز على الفتح 3-1.

لاعب الوسط البالغ 34 عاما خاض الموسم الجاري 24 مباراة في جميع المسابقات وتوج بلقب كأس السوبر السعودي.

اتحاد جدة طارق حامد
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