مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0) - (2) ساوثامبتون.. والكوت يصعق فريقه السابق

الجمعة، 21 أبريل 2023 - 20:42

كتب : FilGoal

أرسنال - مانشستر سيتي - هدف ساكا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال ضد ساوثامبتون في افتتاح الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل

خط الدفاع: بن وايت - روب هولدينج - جابرييل ماجالهايس - أوليكساندر زينتشنكو

خط الوسط: توماس بارتي - فابيو فييرا

أمامهما: بوكايو ساكا - مارتن أوديجارد - جابرييل مارتينيلي

خط الهجوم: جابرييل جيسوس

ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.

وتعرض أرسنال لتعادلين متتاليين أمام ليفربول ووست هام بنفس النتيجة 2-2، ويواجه مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في الجولة المقبلة.

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ق 14 جووووول ثيو والكوت نجم أرسنال السابق يسجل في شباكه الآن بقميص ساوثامبتون بعد بينية متقنة من ألكاراز

ق 1 جووووووول ساوثامبتون يستغل خطأ رامسديل المبكر في التمرير ويسجل الهدف الأول عن طريق كارلوس ألكاراز

بداية المباراة

أرسنال الدوري الإنجليزي ساوثامبتون
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