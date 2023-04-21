كرة طائرة - عودة مكتملة.. سيدات الأهلي يواصلن الهيمنة على الدوري بالفوز على الزمالك

الجمعة، 21 أبريل 2023 - 01:42

كتب : FilGoal

الأهلي × الزمالك - كرة طائرة سيدات

توج فريق الأهلي لسيدات الكرة الطائرة بلقب الدوري بالفوز على الزمالك في المباراة الحاسمة للدور النهائي بنتيجة 3-1 في الأشواط.

وكانت سيدات الزمالك قد حسمن المباراة الأولى بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

ونجحت سيدات الأهلي في تحقيق الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين خلال المباراة الثانية، ليمتد النهائي إلى مباراة الليلة الحاسمة.

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وفاز الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25-22.

وفي الشوط الثاني كرر الأحمر فوزه بنتيجة 25-18.

وعاد الزمالك إلى أجواء المباراة منتصرا في الشوط الثالث بنتيجة 25-21.

وأخيرا في الشوط الرابع حسم الأهلي تتويجه بلقب الدوري بنتيجة 25-21.

بذلك يواصل الأهلي هيمنته على دوري الكرة الطائرة للسيدات.

وأقيم نهائي دوري الطائرة بنظام Best of 3 أي الفريق الفائز بمباراتين يحصد اللقب.

وأقيمت مباريات سلسلة نهائي دوري سيدات الكرة الطائرة على صالة 6 أكتوبر الدولية.

أما في مباراة تحديد المركز الثالث، حسم سبورتنج برونزية الدوري بالفوز للمرة الثانية على وادي دجلة، بعد خسارة المباراة الأولى.

وحقق فريق سيدات الأهلي البطولة الثانية لهذا الموسم بعد الفوز بكأس السوبر.

وينطلق نهائي كأس مصر بنفس النظام Best of 3 في 2 مايو المقبل بين سيدات الأهلي والزمالك أيضا.

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