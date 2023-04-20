مباشر الدوري - سيراميكا (0) (0) الاتحاد.. المصري (0) (0) الإسماعيلي.. التهديد الأول
الخميس، 20 أبريل 2023 - 21:07
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الدوري المصري لحساب الجولة 26 بين سيراميكا كليوباترا والاتحاد، والمصري والإسماعيلي.
تبدأ المباراتان في التاسعة والربع بتوقيت القاهرة.
سيراميكا كليوباترا × الاتحاد
ق 6: صلاح محسن يسدد من داخل منطقة الجزاء والكرة يتصدى لها المهدي سليمان
بداية اللقاء
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.
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المصري × الإسماعيلي
بداية اللقاء
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.
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