مباشر دوري الأبطال – بايرن ميونيخ (0) - (0) مانشستر سيتي.. كيف أهدر ساني ذلك الهدف؟

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي التي تقام في ملعب أليانز آرينا التي تقام في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز سيتي بثلاثية دون رد.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق35: ركلة جزاء لسيتي بعد لمسة يد على أوباميكانو بعد تسديدة من جوندجان.

ق21: تسديدة من ساني من ركلة حرة حولها إيدرسوون لركلة ركنية.

ق18: طرد لأوباميكانو لكن الحكم يلغي قراره بداعي التسلل على هالاند.

ق17: يا ربااااااااااه، ساني ينطلق مسرعا من منتصف الملعب بعد بينية من موسيالا لكن تسديدة اللاعب الألماني مرت لخارج الملعب.

انطلاق المباراة.