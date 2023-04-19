مباشر أبطال أوروبا - إنتر (1)-(1) بنفيكا.. انطلاق الشوط الثاني

الأربعاء، 19 أبريل 2023 - 20:37

كتب : FilGoal

إنتر ضد بنفيكا

يستضيف إنتر فريق بنفيكا ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان إنتر قد فاز خارج ملعبه بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب، ويتأهل الفائز لمواجهة ميلان.

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38 جووووووول التعادل عن طريق فيدريك أورسينيس

ق33 هدف غير محتسب للاوتارو مارتينيز بسبب خطأ بدفع المدافع

ق31 أونانا يتألق ويمنع هدفا محققا لبنفيكا

ق14 جوووووول باريلا يأزم موقف بنفيكا بهدف أول

انطلاق المباراة

بنفيكا إنتر دوري أبطال أوروبا
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