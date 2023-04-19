ياسر الشهراني: لا أخاف من الالتحامات.. وهذا سر الفوز على النصر

الأربعاء، 19 أبريل 2023 - 00:41

كتب : FilGoal

ياسر الشهراني

شدد ياسر الشهراني لاعب الهلال على أنه بدأ يستعيد حساسية المباريات بعد فترة طويلة من الغياب.

وشارك الشهراني في فوز الهلال على النصر في دربي الرياض العاصمة السعودية.

وقال الشهراني عبر قنوات "SSC TV": "حققنا فوزنا مستحقا على حساب النصر وسيطرنا على معظم مجريات المباراة".

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وأضاف "الهدوء كان عاملا حاسما في تحقيق الفوز بالديربي. الفريق تميز بالهدوء وظهرت حالة انسجام كبيرة بين اللاعبين".

وفاز الهلال على النصر بهدفين دون رد في مباراة مقدمة من الجولة 25 بدوري روشن السعودي.

وعن عودته من الإصابة أوضح " أنا لا أشعر بالخوف من الالتحامات لكنني أفضل أن أكون أكثر حرصًا في بعض الكرات. أرتدي القناع للوقاية خلال المباريات وسأتخلى عنه بعد شهرين".

الشهراني تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة السعودية والأرجنتين بعد الاصطدام بزميله محمد العويس في إحدى الكرات المشتركة.

وحقق المنتخب السعودي انتصارا تاريخيا بهدفين مقابل هدف واحد على حساب الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ كأس العالم في 22 نوفمبر من العام الماضي.

وخسر الأخضر السعودي أمام بولندا بهدفين دون مقابل في الجولة الثانية قبل أن يخسر أمام المكسيك 2-1 في الجولة الختامية ويودع البطولة.

الفوز رفع رصيد نادي الهلال إلى النقطة 49 من 25 مباراة في المركز الرابع.

فيما توقف رصيد النصر عند 53 نقطة من 24 مباراة في المركز الثاني.

فوز الهلال يعد هدية ثمينة لـ اتحاد جدة متصدر الترتيب برصيد 56 نقطة من 23 مباراة.

ويضم اتحاد جدة بين صفوفه الثنائي الدولي المصري أحمد حجازي وطارق حامد.

الدوري السعودي ياسر الشهراني
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