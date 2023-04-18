أرقام صفرية.. ماذا قدم رونالدو أمام الهلال

خسر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر الدربي الأول له في الدوري السعودي.

وفاز الهلال على النصر بهدفين دون رد في مباراة مقدمة من الجولة 25 بدوري روشن السعودي.

وألغى حكم المباراة هدفا سجله كريستيانو رونالدو من تسديدة قوية بداعي التسلل في الدقيقة 76.

لفوز رفع رصيد نادي الهلال إلى النقطة 49 من 25 مباراة في المركز الرابع.

فيما توقف رصيد النصر عند 53 نقطة من 24 مباراة في المركز الثاني.

ماذا قدم رونالدو أمام الهلال؟

دقائق اللعب: 90

أهداف: 0

صناعة الأهداف: 0

تسديدات على المرمى: 0

مراوغات: 0

لمس الكرة: 31

تمريرات مفتاحية: 0

الكرات الطويلة: 0

الكرات العرضية: 0