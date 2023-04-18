أرقام صفرية.. ماذا قدم رونالدو أمام الهلال
الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 23:52
كتب : FilGoal
خسر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر الدربي الأول له في الدوري السعودي.
وفاز الهلال على النصر بهدفين دون رد في مباراة مقدمة من الجولة 25 بدوري روشن السعودي.
وألغى حكم المباراة هدفا سجله كريستيانو رونالدو من تسديدة قوية بداعي التسلل في الدقيقة 76.
لفوز رفع رصيد نادي الهلال إلى النقطة 49 من 25 مباراة في المركز الرابع.
فيما توقف رصيد النصر عند 53 نقطة من 24 مباراة في المركز الثاني.
ماذا قدم رونالدو أمام الهلال؟
دقائق اللعب: 90
أهداف: 0
صناعة الأهداف: 0
تسديدات على المرمى: 0
مراوغات: 0
لمس الكرة: 31
تمريرات مفتاحية: 0
الكرات الطويلة: 0
الكرات العرضية: 0
نرشح لكم
منافس الأهلي المحتمل - تقرير: اتحاد جدة يحصل على نقاط مباراة سباهان الإيراني الدوري السعودي - بونو وسافيتش وجيسوس الأفضل في شهر أكتوبر الرياضية: نجم النصر السعودي مهدد بإيقاف إضافي السعودية: جاهزون لتنظيم كأس العالم 2034 في الصيف أو الشتاء بمشاركة محرز وفيرمينو.. أبها يطيح بـ أهلي جدة في كبرى مفاجآت كأس خادم الحرمين إنفانتينو يعلن استضافة السعودية لـ كأس العالم 2034 السعودي السادس.. سالم الدوسري أفضل لاعب آسيوي لعام 2022 منافس الأهلي المحتمل - بنزيمة وحمد الله يقودان اتحاد جدة لربع نهائي الكأس