الشباب يفسخ تعاقده مع نواف العابد

أنهى نادي الشباب تعاقده مع الدولي السعودي نواف العابد.

وتعرض العابد للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في شهر فبراير الماضي.

وأعلن الشباب توصله إلى اتفاق مع العابد حول فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي.

العابد تواجد ضمن قائمة المنتخب السعودي في كأس العالم 2022 بقطر.

وشارك العابد بقميص منتخب السعودية خلال الفوز التاريخي على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف في دور المجموعات بمونديال قطر.

كما شارك العابد في مباراة السعودية وبولندا والتي خسرها منتخب بلاده بنتيجة 2-0 ضمن ختام دور المجموعات.

وانتقل العابد لصفوف الشباب في صيف 2020 قادما من الهلال في صفقة انتقال حر.

وخاض العابد 49 مباراة مع الشباب وسجل 4 أهداف وصنع 9 بجميع المسابقات.

العابد بدأ مسيرته مع الهلال في 2008 حتى 2020 وشارك في 256 مباراة وسجل 41 هدفا وصنع 48 آخرين.

مجموعة الزمالك

أكمل الشباب السعودي عقد المتأهلين إلى الدور التمهيدي الثاني لكأس العرب للأندية، بفوزه الكبير على ضيفه القوة الجوية العراقي 4-0 في استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض.

واستفاد الشباب من تعادله ذهابًا في البصرة بهدفٍ لكل طرف، ليحسم صعوده على شباب منافسه العراقي.

وتأهل الشباب لمواجهة تشرين السوري في الدور التمهيدي الثاني.

ويعبر الفائز من الشباب وتشرين مباشرةً إلى المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا الزمالك والنصر السعودي، والمتأهل من الاتحاد المنستيري التونسي والمحرق البحريني.