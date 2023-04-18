انتهت الدوري المصري - بيراميدز (2) - (0) الداخلية.. إنبي (2) - (0) أسوان

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 21:09

كتب : FilGoal

مباراة بيراميدز والداخلية

يستضيف بيراميدز فريق الداخلية بينما يحل أسوان ضيفا على إنبي ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 43 نقطة، بينما الداخلية في المركز الخامس عشر بـ22 نقطة.

أما إنبي ففي المركز الثاني عشر بـ 29 نقطة وأسوان في المركز الثالث عشر بـ 28 نقطة.

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بيراميدز (2) × (0) الداخلية

نهاية المباراة

ق94 جوووووول علي جبر يعزز تقدم بيراميدز

ق90 جوووووول أحمد عبد النبي يسجل بالخطأ في مرماه

ق83 عرضية من الشيب ورأسية رائعة من محمد حمدي ولكن في القائم الأيمن لعماد السيد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42 العودة إلى تقنية الفيديو واستمرار إلغاء الهدف

ق40 رمضان صبحي يسجل من اللمسة الأولى ولكن إلغاء الهدف بداعي خطأ ضد علي جبر

ق40 مشاركة رمضان صبحي بدلا من أحمد توفيق

ق25 سيطرة من بيراميدز ولكن دون أهداف حتى الآن

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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إنبي (2) × (0) أسوان

نهاية المباراة

ق87 بعد العودة لتقنية الفيديو طرد إسلام جمال مدافع أسوان

ق75 طرد علي فتحي لاعب أسوان بعد بطاقة صفراء ثانية

ق64 طرد أحمد أمين قفة بعد تلقي بطاقة صفراء ثانية

ق51 جووووول جديد لإنبي بتسديدة من أحمد كالوشا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق9 جوووووول أحمد قفة بالقدم اليسرى

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

الداخلية أسوان إنبي الدوري المصري بيراميدز
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