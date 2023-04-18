مباشر دربي السعودية - النصر (0) - (0) الهلال.. ضغط أزرق

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 20:52

كتب : FilGoal

رونالدو مع النصر السعودي

يلعب النصر ضد الهلال في مباراة مقدمة من الجولة 25 بمنافسات دوري روشن السعودي.

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر والهلال المقامة على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

ويقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تشكيل نادي النصر، فيما يتواجد سالم الدوسري على مقاعد بدلاء الهلال.

أخبار متعلقة:
كرة سلة – احجز تذاكر نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك دربي السعودية – إيجالو يقود الهجوم أمام النصر.. وسالم الدوسري على الدكة دربي السعودية – رونالدو يقود هجوم النصر أمام الهلال.. وماشاريبوف على الدكة دوري NBA - أول مرة لـ كيري.. جولدن ستيت يتأخر بهزيمتين أمام سكرامنتو

لمتابعة مباراة النصر والهلال دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ق23 تمريرة بينية من رونالدو في اتجاه أيمن يحيى الذي يستلم ويراوغ الخارج من مرماه المعيوف يحاول أيمن يحدد أن يرسل عرضية لكن لا يوجد أحد من لاعبي النصر في منطقة جزاء الهلال

ق18 تسديدة قوية من إيجالو تمر بجوار مرمى النصر بقليل

ق11 توقف المباراة لسقوط محمد جحفلي بعدما اصطدمت رأسه بقدم أيمن يحيى على أثر التحام بدني تم بينهما

ق9 عرضية من ركنية عن طريق كاريلو يقابلها ماريجا برأسية قوية يبعدها نواف العقيدي لتصل إلى إيجالو وحيدا في مواجهة المرمى يسدد برأسه تسديدة قوية تذهب أعلى المرمى.

ق7 نواف العقيدي ينقذ فرصة هدف محقق بعد تسديدة موسى ماريجا

انطلاق المباراة

الهلال النصر الدوري السعودي
نرشح لكم
دربي السعودية – إيجالو يقود الهجوم أمام النصر.. وسالم الدوسري على الدكة دربي السعودية – رونالدو يقود هجوم النصر أمام الهلال.. وماشاريبوف على الدكة صاحب ذكرى سعيدة لـ رونالدو.. مايكل أوليفر حكما لقمة الهلال والنصر الهلال يستعد الدوسري ويفقد حارسه قبل مواجهة النصر في دربي الرياض مواعيد مباريات الثلاثاء 18 أبريل 2023 - دوري أبطال أوروبا.. ودربي الرياض النصر السعودي يغير اسم ملعبه مجموعة الزمالك - الشباب آخر المتأهلين إلى الدور التمهيدي الثاني لكأس العرب محلل أداء الفيحاء يعلق لـ في الجول على صورته مع رونالدو
أخر الأخبار
خبر في الجول - سموحة يطالب بأحقية حصوله على نقاط مباراة الأهلي بسبب كهربا 12 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0) - (0) الداخلية.. إنبي (1) - (0) أسوان 23 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد السكندري يعلن عقوبات على فريق السلة بعد توديع كأس مصر 30 دقيقة | كرة سلة
مباشر دربي السعودية - النصر (0) - (0) الهلال.. ضغط أزرق 40 دقيقة | السعودية
مباشر دوري الأبطال – تشيلسي (0) (0) ريال مدريد وميلان (0) (0) نابولي.. ميريت يواصل التألق 42 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التشكيل - قفة يجاور كابو في هجوم إنبي.. وحسام عرفات أساسي مع أسوان 46 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - أوسيمين أساسي في هجوم نابولي ضمن 4 تغييرات.. وميلان بنفس الأسماء 54 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل بيراميدز - إسلام عيسى ولاكاي أساسيان أمام الداخلية.. ورمضان على دكة البدلاء ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) (13-15) (2) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا 3 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) (25-22) (1) الأهلي 4 مدافع سموحة يكشف ما حدث بينه وبين الشناوي قبل طرد حارس الأهلي