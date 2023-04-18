مباشر دوري الأبطال – تشيلسي (0) (1) ريال مدريد وميلان (1) (0) نابولي.. جووووووووووووول

التشكيل - أوسيمين أساسي في هجوم نابولي ضمن 4 تغييرات.. وميلان بنفس الأسماء

تشكيل تشيلسي - مهاجم وحيد من لامبارد أمام ريال مدريد في دوري الأبطال

تشكيل ريال مدريد - أنشيلوتي يدفع بالقوة الضاربة أمام تشيلسي في دوري الأبطال

مؤتمر إنزاجي: يجب أن نتواجد في كل جزء من الملعب لإيقاف خطورة بنفيكا