مباشر دوري الأبطال – تشيلسي (0) (1) ريال مدريد وميلان (1) (0) نابولي.. جووووووووووووول

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 20:50

كتب : FilGoal

ريال مدريد - تشيلسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين تشيلسي وريال مدريد، ونابولي وميلان.

انتصر ريال مدريد ذهابا في سانتياجو بيرنابيو بنتيجة 2-0 على البلوز.

فيما تفوق ميلان ذهابا على نابولي بهدف دون رد.

أخبار متعلقة:
التشكيل - أوسيمين أساسي في هجوم نابولي ضمن 4 تغييرات.. وميلان بنفس الأسماء خماسي ميلان وثلاثي نابولي أمام خطر الغياب عن ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال تشكيل تشيلسي - مهاجم وحيد من لامبارد أمام ريال مدريد في دوري الأبطال تشكيل ريال مدريد - أنشيلوتي يدفع بالقوة الضاربة أمام تشيلسي في دوري الأبطال

--

تشيلسي × ريال مدريد

ق 58: جووووووووووول رودريجو يسجل الهدف الأول لريال مدريد من خطأ دفاعي لتشيلسي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: كورتوا يتألق في التصدي لتسديدة كوكوريا من داخل منطقة الجزاء.

ق 28: كيبا يتألق ضد تسديدة فينيسيوس جونيور

ق 20: القائم الأيمن يمنع تسديدة رودريجو

ق 11: تسديدة من كانتي من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم بغرابة

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

--

نابولي × ميلان

ق 46: كفارا بمجهود فردي يراوغ كالابريا ويسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: جوووووووووووووووول... لياو بمجهود فردي خارق يمرر لجيرو الذي يودع الكرة في الشباك.

ق 29: ميريت يواصل التألق ويتصدى لتسديدة جيرو من داخل منطقة الجزاء.

ق 23: جيرو يسدد وميريت يتصدى

ق 22: ركلة جزاء لميلان بعد عرقلة من ماريو روي للياو.

ق 6: ركلة ثابتة من زيلينسكي ترتطم برأس دياز وتخرج لركنية بجوار القائم.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

ريال مدريد تشيلسي دوري أبطال أوروبا ميلان نابولي
نرشح لكم
التشكيل - أوسيمين أساسي في هجوم نابولي ضمن 4 تغييرات.. وميلان بنفس الأسماء تشكيل تشيلسي - مهاجم وحيد من لامبارد أمام ريال مدريد في دوري الأبطال تشكيل ريال مدريد - أنشيلوتي يدفع بالقوة الضاربة أمام تشيلسي في دوري الأبطال مؤتمر إنزاجي: يجب أن نتواجد في كل جزء من الملعب لإيقاف خطورة بنفيكا خماسي ميلان وثلاثي نابولي أمام خطر الغياب عن ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال حارس سيتي: أريد تصعيب الأمر على جوارديولا.. وأليكس فيرجسون جاري جماهير نابولي تستخدم حيلة تقليدية لإزعاج لاعبي ميلان ليلة المباراة مواعيد مباريات الثلاثاء 18 أبريل 2023 - دوري أبطال أوروبا.. ودربي الرياض
أخر الأخبار
رابطة الأندية لـ في الجول: شكوى سموحة ضد كهربا مرفوضة.. ومشاركته سليمة وقانونية 7 دقيقة | الدوري المصري
الشباب يفسخ تعاقده مع نواف العابد 30 دقيقة | السعودية
خبر في الجول - سموحة يطالب بأحقية حصوله على نقاط مباراة الأهلي بسبب كهربا ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0) - (0) الداخلية.. إنبي (2) - (0) أسوان ساعة | الدوري المصري
الاتحاد السكندري يعلن عقوبات على فريق السلة بعد توديع كأس مصر ساعة | كرة سلة
مباشر دربي السعودية - النصر (0) - (1) الهلال.. جووول الثاني ساعة | السعودية
مباشر دوري الأبطال – تشيلسي (0) (1) ريال مدريد وميلان (1) (0) نابولي.. جووووووووووووول ساعة | دوري أبطال أوروبا
التشكيل - قفة يجاور كابو في هجوم إنبي.. وحسام عرفات أساسي مع أسوان ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) (13-15) (2) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا 3 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) (25-22) (1) الأهلي 4 مدافع سموحة يكشف ما حدث بينه وبين الشناوي قبل طرد حارس الأهلي