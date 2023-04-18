مواعيد مباريات الثلاثاء 18 إبريل - دوري أبطال أوروبا.. ودربي الرياض

تبدأ اليوم مباريات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كما تستأنف مباريات الجولة الـ 26 من الدوري المصري.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 18 إبريل والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي × ريال مدريد.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

نابولي × ميلان.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2.

الدوري السعودي

الهلال × النصر.. 9:00 مساء - SSC سبورتس 1.

الدوري المصري

إنبي × أسوان.. 9:15 مساء - أون تايم سبورتس 2.

بيراميدز × الداخلية.. 9:15 مساء - أون تايم سبورتس.

الدوري التركي

ألانيا سبور × جالاتاسراي.. 7:30 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا