تشكيل سموحة - مصطفى سعد وحسام حسن يقودان الهجوم ضد الأهلي

الإثنين، 17 أبريل 2023 - 20:40

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - سموحة - الصور من حساب الإسماعيلي

أعلن أحمد سامي مدرب سموحة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد الأهلي.

ويحل الأهلي ضيفا على سموحة في الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز.

ويقود حسام حسن هجوم سموحة في التشكيل الذي أعلنه أحمد سامي ويجاوره حسين فيصل ومصطفى سعد.

أخبار متعلقة:
مؤتمر ميليتاو: أنا في طريقي لأصير الأفضل في العالم.. وإيقاف فينيسيوس شبه مستحيل سكاي: ريال مدريد ينافس تشيلسي على ناجيلسمان كيكر: بايرن ميونيخ يخطط للتخلص من ماني

ويقضي كل من حسام حسن ومصطفى سعد الموسم معاران من صفوف الأهلي إلى سموحة.

وجاء تشكيل سموحة بالكامل كالتالي:

الحارس: الهاني سليمان.

الدفاع: أحمد جمال - أحمد حكم – أحمد شوشة – محمد سعيد.

الوسط: محمود حليمو – مالك باعيو – دوكو دودو.

الهجوم: مصطفى سعد - حسام حسن – حسين فيصل.

ويحتل سموحة المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بينما يتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 50 نقطة.

سموحة الأهلي الدوري المصري الممتاز
نرشح لكم
منتخب سيدات مصر يضم 23 لاعبة استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا مواعيد مباريات الإثنين 5 يونيو 2023.. الزمالك ضد الاتحاد وملحق الدوري الألماني يانكون: مصطفى شوبير لعب وكأن خبرته 100 مباراة.. وهذا ما قلته له كولر: تعيين باملاك للعودة ضد الوداد أمر مقلق.. أتمنى أن يفاجئنا ويكون عادلا مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر الحسم في الدار البيضاء.. الأهلي يهزم الوداد بثنائية مقلقة في ذهاب نهائي أبطال إفريقيا نهائي أبطال إفريقيا - الإسهام الأول على الإطلاق.. الشحات يصنع هدفين أمام الوداد للمرة الثانية.. أمين عمر حكما لمباراة الزمالك والاتحاد
أخر الأخبار
تنس - إنجاز تاريخي لـ أنس جابر بعد تأهلها إلى ربع نهائي رولان جاروس 5 دقيقة | رياضات أخرى
بعد إصابة جارسيا.. استدعاء ناتشو لقائمة منتخب إسبانيا 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائد الوداد يتحدث عن خسارة ذهاب نهائي الأبطال ضد الأهلي.. وتطلعاته لمباراة الإياب 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
رومانو: تمت.. بنزيمة يوقع على عقود انتقاله إلى اتحاد جدة ساعة | ميركاتو
تايمز: ليفربول يحسم صفقة ماك أليستر هذا الأسبوع ساعة | ميركاتو
ماركا: ناتشو يقترب من مغادرة ريال مدريد.. وموقف سيبايوس ساعة | الدوري الإسباني
منتخب سيدات مصر يضم 23 لاعبة استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا ساعة | الكرة المصرية
عصر جديد.. رابطة الدوري الإسباني تكشف عن شعارها بعد تغييره ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد اجتياز سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا 2 مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 3 انتهت نهائي أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(1) الوداد.. فوز الأحمر 4 الشروق: حكم بحبس مرتضى منصور 3 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب