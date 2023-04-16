لقبه الأول كمدرب.. ألبيرت رييرا يحصد الدوري السلوفيني على حساب العملاق ماريبور

الأحد، 16 أبريل 2023 - 22:25

كتب : FilGoal

أوليمبيا ليوبليانا

حصد نادي أوليمبيا ليوبليانا لقب الدوري السلوفيني، بفوزه على ماريبور بهدفين دون رد اليوم الأحد.

وحسم أوليمبيا ليوبليانا اللقب قبل 5 جولات على نهاية المسابقة بفوزه على منافسه المباشر.

ورفع أوليمبيا ليوبليانا رصيده إلى 69 نقطة، بفارق 15 نقطة كاملة عن ماريبور، مع تفوقه عليه في المواجهات المباشرة.

ويقود أوليمبيا ليوبليانا الإسباني ألبيرت رييرا لاعب ليفربول السابق.

ورفع أوليمبيا ليوبليانا رصيده إلى 3 ألقاب في الدوري السلوفيني، وحصد لقبه الأول بعد غياب 5 مواسم.

وبذلك تأهل أوليمبيا ليوبليانا إلى تصفيات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ولا يزال بمقدور أوليمبيا ليوبليانا تحقيق الثنائية المحلية، إذ يواجه ألوميني في نصف النهائي بعد 10 أيام.

رييرا (41 عامًا) لعب في صفوف مايوركا وبوردو وإسبانيول ومانشستر سيتي وليفربول وأولمبياكوس وجالاتاسراي وواتفورد وأودينيزي بين أندية أخرى.

وخاض رييرا 16 مباراة دولية بقميص منتخب إسبانيا، سجل خلالها 4 أهداف بين 2007 و2009، لكنه لم يكن ضمن قائمة أي بطولة كبرى.

وعمل رييرا كمساعد لـ فاتح تيريم ودومينيك تورينت في جالاتاسراي، قبل أن يتولى مهمة الرجل الأول في أوليمبيا ليوبليانا بدايةً من الموسم الجاري.

ويضم الدوري السلوفيني 10 أندية، يتواجه كل فريقين منهما 4 مرات بمجموع 36 جولة.

ويعد ماريبور عملاق كرة القدم السلوفينية بتحقيقه 16 لقبًا، ومن خلفه جرويكا بأربعة ألقاب.

ألبيرت رييرا الدوري السلوفيني
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