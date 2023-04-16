كرة شاطئية - مصر رفقة السودان وفلسطين في كأس العرب

الأحد، 16 أبريل 2023 - 20:05

كتب : هاني العوضي

قُرعة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية

وقعت مصر في المجموعة الثانية بكأس العرب لكرة القدم الشاطئية 2023 التي تقام في المملكة العربية السعودية.

وتنطلق البطولة في مدينة الملك عبد الله الرياضية بمحافظة جدة يوم 11 مايو، وتستمر حتى 20 مايو.

وتشارك 12 دولة عربية في منافسات البطولة، يتم تقسيمها على 3 مجموعات.

وتواجدت مصر في نفس المجموعة رفقة السودان وفلسطين وعُمان.

نتيجة القُرعة:

المجموعة الأولى:

السعودية - موريتانيا - المغرب - لبنان.

المجموعة الثانية:

عُمان - فلسطين - السودان - مصر.

المجموعة الثالثة:

الإمارات - ليبيا - الكويت - جزر القًُمر.

وتلعب مصر مباراتها الأولى أمام السودان يوم 12 مايو في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتخوض اللقاء الثاني أمام عُمان يوم 14 مايو في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ثم تختتم دور المجموعات بمواجهة فلسطين يوم 16 مايو في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويلعب متصدر مجموعة مصر أمام أفضل منتخب من أصحاب المركز الثالث.

فيما يلعب وصيف المجموعة أمام متصدر المجموعة الثالثة.

وتقام البطولة لأول مرة منذ نسخة 2014 التي استضافتها مصر وتُوج بها الفراعنة على حساب لبنان في المباراة النهائية.

وانطلقت البطولة في 2008 على أرض مصر أيضًا، وفاز بها صاحب الأرض على حساب لبنان.

واستضافت السعودية النسخة الثانية في 2010 وفازت بها على حساب الإمارات.

وحلت مصر وصيفة لبطولة إفريقيا لكرة القدم الشاطئية في أكتوبر الماضي بخاسرتها أمام السنغال بركلات الجزاء الترجيحية.

وتشارك مصر في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي تقام في الإمارات بشهر نوفمبر من العام الجاري.

مصر فلسطين السودان
نرشح لكم
نهائي أبطال إفريقيا – كيف يستقبل الوداد الأهداف.. وهل يستغلها الأهلي؟ نهائي دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الأهلي ضد الوداد.. القنوات الناقلة والمعلقين ممثل الأهلي يزور لاعب الوداد للاطمئنان عليه بعد الجراحة مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة وقف القيد بسبب رمضان صبحي دوري المحترفين - راية آخر المتأهلين من ترقي الدرجة الثالثة طلائع الجيش يتمسك بأمل البقاء وينتصر على سموحة بثنائية مؤتمر مدرب الوداد: الأرقام تدل على قوة الفريقين.. وسامبو سيتواجد ضد الأهلي مؤتمر يحيى جبران: غياب الشناوي لن يؤثر على تركيزنا أمام الأهلي
أخر الأخبار
رسالة مؤثرة من نيمار لـ ميسي.. والأرجنتيني يرد 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد رحيل بنزيمة.. 4 لاعبين اعتزلوا في ريال مدريد خلال 23 عاما 11 دقيقة | الدوري الإسباني
حسين ياسر المحمدي: أقلت من منصبي في البطائح الإماراتي بعد 24 ساعة ساعة | الوطن العربي
رسالة وداعية مؤثرة من فينيسيوس لـ بنزيمة ساعة | الدوري الإسباني
نهائي أبطال إفريقيا – كيف يسجل الوداد الأهداف قبل مواجهة الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
أس: بنزيمة لن يكون الراحل الوحيد عن ريال مدريد يوم الأحد 2 ساعة | الدوري الإسباني
من بينها NBA 2023.. تعرف على الألعاب المجانية لمشتركي البلس في شهر يونيو 2 ساعة | Gamers
الانتقادات تطول لعبة سبايدر مان 2 المنتظرة 2 ساعة | Gamers
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد اجتياز سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا 2 بدأت الأحد وانتهت الإثنين واستمرت 3 ساعات و18 دقيقة.. إنبي يهزم فيوتشر في أغرب مباراة بالكرة المصرية 3 الشروق: حكم بحبس مرتضى منصور 3 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب 4 قائمة الأهلي - غياب الشناوي وتواجد علي لطفي في ذهاب نهائي أبطال إفريقيا ضد الوداد