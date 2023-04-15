مباشر كرة طائرة - الزمالك (0) (17-14) (1) الأهلي.. منافسة مشتعلة

السبت، 15 أبريل 2023 - 22:58

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة طائرة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة للمباراة الأولى في نهائي دوري الكرة الطائرة بين الزمالك والأهلي.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في نهائي الرجال وتتكرر المواجهة في السيدات.

ويقام نهائي منافسات الكرة الطائرة بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يحصد اللقب.

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وجاء جدول مباريات نهائي الرجال كالآتي:

السبت 15 أبريل: الزمالك × الأهلي (11 مساء)

الأحد 16 أبريل: الأهلي × الزمالك (11 مساء)

وتقام جميع المباريات على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وحال تعادل الفريقين يتم اللجوء لمباراة فاصلة وتقرر إقامتها يوم الإثنين 17 أبريل الجاري.

يذكر أن الزمالك هو حامل لقب دوري الكرة الطائرة المصري.

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الأبيض يوسع الفارق.. 17-14

16-14 لصالح الزمالك

9-9.. تعادل بين الفريقين

5-4 لصالح الزمالك في الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: الزمالك 17-25 الأهلي

22-15 لصالح الأهلي

النتيجة 18-11 لصالح الأهلي

6-5 لصالح الأهلي

الأهلي يتقدم 3-1 في الشوط الأول

بداية المباراة

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