مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1) - (1) برايتون.. توتنام (1) - (1) بورنموث.. أربعة تغييرات
السبت، 15 أبريل 2023 - 15:54
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراتي تشيلسي ضد برايتون، وتوتنام ضد بورنموث في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.
يمكنك متابعة مباراة تشيلسي وبرايتون مباشرة من هنا
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تشيلسي ضد برايتون
ق56: خروج بوليسيتش وإنزو فيرنانديز وفوفانا وستيرلنج ودخول زياش وريس جيمس وماتيو كوفاسيتش وجواو فيليكس
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق41: جووووووووووول التعادل من داني ويلباك برأسية من صناعة باسكال جروس
ق36: تغيير اضطراري جديد لبرايتون، خروج إيفان فيرجسون ودخول داني ويلباك
ق30: تسديدة قوية من ماك أليستر من على حدود منطقة الجزاء بجوار القائم
ق28: خروج فيلتمان بسبب الإصابة ودخول إينسيسو
ق26: كيبا يتألق أمام ميتوما ويمنع هدف التعادل
ق13: جووووووووووووووول أول لتشيلسي عن طريق كونور جالاجر بتسديدة اصطدمت بدانك وغيرت اتجاهها إلى الشباك
ق9: صاروووووخ من إيفان فيرجسون يصطدم بالعارضة
ق8: ميتوما يخترق ويلعب عرضية إلى ماك أليستر الذي سدد بجوار القائم
ق6: تسديدة من مودريك بجوار القائم
ق4: عرضية من بيرفيس استوبينان تمر من أمام ماك أليستر داخل الست ياردات
بداية المباراة
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توتنام ضد بورنموث
نهاية الشوط الأول
ق38: جوووووووووووووووووول التعادل عن طريق ماتياس فينا
ق35: تغيير اضطراري بخروج كليمونت لينجليه ودخول دافينسون سانشيز
ق28: لوريس يتعملق أمام تسديدة قوية من بيلينج
ق21: نيتو يتصدى مجددا من أمام كين هذه المرة
ق20: سون يراوغ ويسدد بقوة ونيتو يتصدى
ق14: جوووووووووووووول سون يسجل بعد عرضية من إيفان بيريسيتش
ق10: محاولات متتالية من برايتون
ق6: تسديدة من سون بجوار القائم
بداية المباراة
تغير انطلاق المباراة حتى الرابعة والربع بسبب تأخر وصول حافلة بورنموث