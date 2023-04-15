مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1) - (1) برايتون.. توتنام (1) - (1) بورنموث.. أربعة تغييرات

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراتي تشيلسي ضد برايتون، وتوتنام ضد بورنموث في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

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تشيلسي ضد برايتون

ق56: خروج بوليسيتش وإنزو فيرنانديز وفوفانا وستيرلنج ودخول زياش وريس جيمس وماتيو كوفاسيتش وجواو فيليكس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41: جووووووووووول التعادل من داني ويلباك برأسية من صناعة باسكال جروس

ق36: تغيير اضطراري جديد لبرايتون، خروج إيفان فيرجسون ودخول داني ويلباك

ق30: تسديدة قوية من ماك أليستر من على حدود منطقة الجزاء بجوار القائم

ق28: خروج فيلتمان بسبب الإصابة ودخول إينسيسو

ق26: كيبا يتألق أمام ميتوما ويمنع هدف التعادل

ق13: جووووووووووووووول أول لتشيلسي عن طريق كونور جالاجر بتسديدة اصطدمت بدانك وغيرت اتجاهها إلى الشباك

ق9: صاروووووخ من إيفان فيرجسون يصطدم بالعارضة

ق8: ميتوما يخترق ويلعب عرضية إلى ماك أليستر الذي سدد بجوار القائم

ق6: تسديدة من مودريك بجوار القائم

ق4: عرضية من بيرفيس استوبينان تمر من أمام ماك أليستر داخل الست ياردات

بداية المباراة

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توتنام ضد بورنموث

نهاية الشوط الأول

ق38: جوووووووووووووووووول التعادل عن طريق ماتياس فينا

ق35: تغيير اضطراري بخروج كليمونت لينجليه ودخول دافينسون سانشيز

ق28: لوريس يتعملق أمام تسديدة قوية من بيلينج

ق21: نيتو يتصدى مجددا من أمام كين هذه المرة

ق20: سون يراوغ ويسدد بقوة ونيتو يتصدى

ق14: جوووووووووووووول سون يسجل بعد عرضية من إيفان بيريسيتش

ق10: محاولات متتالية من برايتون

ق6: تسديدة من سون بجوار القائم

بداية المباراة

تغير انطلاق المباراة حتى الرابعة والربع بسبب تأخر وصول حافلة بورنموث