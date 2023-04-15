مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1) - (0) برايتون.. توتنام (1) - (0) بورنموث.. جوووووووووووول
السبت، 15 أبريل 2023 - 15:54
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراتي تشيلسي ضد برايتون، وتوتنام ضد بورنموث في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.
يمكنك متابعة مباراة تشيلسي وبرايتون مباشرة من هنا
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تشيلسي ضد برايتون
ق30: تسديدة قوية من ماك أليستر من على حدود منطقة الجزاء بجوار القائم
ق28: خروج فيلتمان بسبب الإصابة ودخول إينسيسو
ق26: كيبا يتألق أمام ميتوما ويمنع هدف التعادل
ق13: جووووووووووووووول أول لتشيلسي عن طريق كونور جالاجر بتسديدة اصطدمت بدانك وغيرت اتجاهها إلى الشباك
ق9: صاروووووخ من إيفان فيرجسون يصطدم بالعارضة
ق8: ميتوما يخترق ويلعب عرضية إلى ماك أليستر الذي سدد بجوار القائم
ق6: تسديدة من مودريك بجوار القائم
ق4: عرضية من بيرفيس استوبينان تمر من أمام ماك أليستر داخل الست ياردات
بداية المباراة
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توتنام ضد بورنموث
ق14: جوووووووووووووول سون يسجل بعد عرضية من إيفان بيريسيتش
ق10: محاولات متتالية من برايتون
ق6: تسديدة من سون بجوار القائم
بداية المباراة
تغير انطلاق المباراة حتى الرابعة والربع بسبب تأخر وصول حافلة بورنموث