تقرير: برنامج مكثف لثنائي الرجاء أملا في اللحاق بمواجهة الأهلي

أعد الجهاز الفني لنادي الرجاء المغربي برنامجا خاصا لتأهيل ثنائي الفريق أملا باللحاق بمواجهة الأهلي.

ويستضيف الأهلي فريق الرجاء يوم 22 من شهر أبريل الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فيما يحل الأهلي ضيفا على الرجاء يوم 29 من الشهر ذاته.

وبحسب "لو سبورت 360" المغربي، فإن منذر الكبير مدرب الرجاء قرر خضوع الثنائي محمد أزريدة ووليد الصبار لبرنامج تأهيل مكثف أملا في لحاقهما بمواجهة ذهاب دوري أبطال إفريقيا.

وكان الرجاء قد أعلن إصابة لاعبه محمد مكعازي بكسر في المرفق الأيسر.

وتعرض مكعازي للإصابة خلال مباراة فريقه ضد حسنية أغادير في ثمن نهائي كأس العرش المغربي. ولم يحدد النادي مدة غياب اللاعب قبل مواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الرجاء على حسنية أغادير 5-3 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب أكادير الكبير.

وتأهل الرجاء لربع نهائي كأس المغرب، إذ سيواجه شباب المحمدية في مباراة مرتقبة.

الرجاء سيواجه النادي الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحال تأهل الأهلي إلى نصف النهائي يواجه الفائز من مواجهة الترجي التونسي ضد شبيبة القبائل الجزائري.