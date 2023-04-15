أبو ظبي الرياضي: هذا موعد طرح تذاكر لقاء السوبر بين الزمالك والأهلي

السبت، 15 أبريل 2023 - 01:33

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - أليو ديانج - زيزو

كشف سهيل العريفي مدير الفعاليات في مجلس أبو ظبي الرياضي عن موعد طرح تذاكر لقاء كأس السوبر بين الزمالك والأهلي.

وتحدث العريفي لقناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "سيتم طرح التذاكر غدا في التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي عبر كل المنصات المختلفة الخاصة بنا عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي".

هذا يعني أن التذاكر سيتم طرحها في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

أخبار متعلقة:
رغم الفوز على سموحة بثلاثية.. إيقاف صرف المستحقات في الاتحاد مستمر كرة يد – الأهلي يهزم سبورتنج ويتوج بكأس مصر ويظفر بالثنائية المحلية سجل هدفين وصنع الثالث.. مابولولو رجل مباراة الاتحاد وسموحة

وواصل "محظوظون بتواجد الأهلي والزمالك معنا بشكل مستمر".

وعن عدد التذاكر قال: "30 ألف تذكرة للمباراة بواقع 15 ألف تذكرة لكل فريق، والأسهل دائما لشراء التذاكر إلكترونيا".

أما عن سبب اختيار ملعب محمد بن زايد لاستضافة المباراة قال: " أبو ظبي بها 4 ملاعب رئيسية تستضيف الأحداث ونحب التنويع بينهم ووقع الاختيار على ملعب محمد بن زايد تلك المرة لذلك السبب".

وسوف يقام لقاء السوبر في الخامس من شهر مايو المقبل.

الأهلي الزمالك كأس السوبر
نرشح لكم
إبراهيم عادل: الفوز على فيوتشر وسع الفارق مع أقرب المنافسين خدمة في الجول - أماكن دخول استاد القاهرة لـ نهائي أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد مصطفى فتحي يقود بيراميدز لإنهاء العقدة المحلية ضد فيوتشر قائمة الأهلي - غياب الشناوي وتواجد علي لطفي في ذهاب نهائي أبطال إفريقيا ضد الوداد خبر في الجول - اتجاه لإراحة الشناوي في ذهاب نهائي إفريقيا.. ومفاضلة تحدد البديل نهائي أبطال إفريقيا - قمصان: الأهلي لا يبحث عن الانتقام أمام الوداد استراحة الدوري المصري - بيراميدز (1) (0) فيوتشر.. تشبث بالوصافة 25 تسديدة والنهاية سلبية.. تعادل بين سيراميكا كليوباترا وفاركو
أخر الأخبار
قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة العالم للسباحة بالزعانف دقيقة | رياضات أخرى
إبراهيم عادل: الفوز على فيوتشر وسع الفارق مع أقرب المنافسين 8 دقيقة | الدوري المصري
خدمة في الجول - أماكن دخول استاد القاهرة لـ نهائي أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد 17 دقيقة | الكرة الإفريقية
يحيى جبران: الحرارة لا تهمنا.. والداودي: لا نخاف من الأهلي 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - مصر تودع بطولة العالم 3x3 بعد الخسارة من أستراليا واليابان 44 دقيقة | رياضات أخرى
مدرب الوداد: النهائي سهل؟ مجنون من يقول ذلك.. وهذا ما سيحدث لو لم نحقق نتيجة إيجابية 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصطفى فتحي يقود بيراميدز لإنهاء العقدة المحلية ضد فيوتشر ساعة | الدوري المصري
باريس سان جيرمان يعلن رحيل راموس ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد اجتياز سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا 2 بدأت الأحد وانتهت الإثنين واستمرت 3 ساعات و18 دقيقة.. إنبي يهزم فيوتشر في أغرب مباراة بالكرة المصرية 3 الشروق: حكم بحبس مرتضى منصور 3 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب 4 انتهت كرة سلة - الأهلي (80) - (65) دوان السنغالي.. الأحمر يتوج ببطولة BAL