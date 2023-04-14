مباشر كرة يد – الأهلي (32) - (22) سبورتنج.. المارد الأحمر يتوج بكأس مصر

الجمعة، 14 أبريل 2023 - 23:25

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة يد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي وسبورتنج التي تقام في نهائي كأس مصر لكرة اليد والتي تقام في صالة أكتوبر الدولية.

وتنطلق المباراة في الساعة 11 ونصف بتوقيت القاهرة.

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نهاية المبارة بفوز الأهلي بنتيجة 32-22 وتتويجه بكأس مصر للمرة العاشرة في تاريخه.

ق25: الأهلي يوسع الفارق 29-22.

ق20: الأهلي يتقدم في النتيجة 26-20.

ق15: الأهلي يتقدم في النتيجة 22-18.

ق10: الأهلي يتقدم في النتيجة 18-15.

ق5: الأهلي يتقدم 16-14.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتعادل مثير بين الأهلي وسبورتنج 13-13.

ق25: الأهلي يتقدم في النتيجة 13-11.

ق20: الأهلي يوسع الفارق في النتيجة ويتقدم 11-8.

ق15: الأهلي يتقدم في النتيجة 7-6.

ق10: تعادل الفريقان 5-5.

ق5: تقدم سبورتنج في النتيجة 4-2.

انطلاق المباراة.

الأهلي كرة يد سبورتنج
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