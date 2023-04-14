مباشر كرة يد – الأهلي (32) - (22) سبورتنج.. المارد الأحمر يتوج بكأس مصر

خبر في الجول - إصابة حميد بقطع في الرباط الصليبي

كرة يد - الأهلي يكرر فوزه على الزمالك ويتأهل إلى نهائي الكأس أمام سبورتنج

حوار في الجول - حميد عن التتويج بالدوري بعد غياب.. ورغبة الاستمرار في الأهلي