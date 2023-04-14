التشكيل – حسام حسن يقود هجوم سموحة.. وعمار ومحمد محمود أساسيان لـ الاتحاد

مصدر من فيوتشر يكشف لـ في الجول حقيقة الاندماج مع البنك الأهلي

مباشر الدوري - أسوان (0) - (0) بيراميدز.. الاتحاد (0) - (0) سموحة.. صافرة البداية

مباشر الدوري المصري – الأهلي (0) - (0) فاركو.. انطلاق المباراة

تشكيل فاركو – تغيير وحيد وثنائي هجومي أمام الأهلي

التشكيل - أظهرة بيراميدز تعالج غياباته.. وأسوان بلا تعديل على المباراة السابقة

تشكيل الأهلي – قندوسي وكريستو أساسيان.. وعودة متولي وشريف أمام فاركو

حسين ياسر المحمدي يروي لـ في الجول قصة عمله مع أوسوريو في مانشستر سيتي

مران أوسوريو الأول في الزمالك - عودة شيكابالا وتأهيل عمر جابر وموقف عبد الله جمعة