التشكيل – حسام حسن يقود هجوم سموحة.. وعمار ومحمد محمود أساسيان لـ الاتحاد
الجمعة، 14 أبريل 2023 - 20:53
كتب : هاني العوضي
يتواجد الثنائي محمد محمود وعمار حمدي في تشكيل نادي الاتحاد الأساسي لمواجهة سموحة.
فيما يقود حسام حسن تشكيل نادي سموحة خلال مواجهة الاتحاد في دربي الإسكندرية.
وجاء تشكيل الاتحاد:
حراسة المرمى: المهدي سليمان
الدفاع: هشام صلاح – عبد الله نصيب - محمود علاء – أحمد بهاء
الوسط: مورو ساليفو - عبد الغني محمد – محمود عبد العزيز – محمد محمود_ عمار حمدي
الهجوم: كريستوفاو مابولولو
وجاء تشكيل سموحة كالتالي:
حراسة المرمى: عمر صلاح
الدفاع: أحمد جمال - بركات حجاج –أحمد شوشة– محمد سعيد
الوسط: محمد الصباحي - أحمد مصطفى – مصطفى سعد – دوكو دودو – مالك بعيو
الهجوم: حسام حسن
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