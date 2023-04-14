مدحت عبد الهادي: اللاعبون يحتاجون لعمل بدني.. ومازال أمامنا الكثير لنحققه

يرى مدحت عبد الهادي المدرب العام للزمالك أن لاعبي فريقه يحتاجون لعمل بدني في الفترة المقبلة.

وفاز الزمالك على مضيفه حرس الحدود مساء الخميس في ملعب الكلية الحربية بثلاثية دون رد في الجولة 25 من الدوري.

وتحدث مدحت عبد الهادي عقب المباراة قائلا: "تم وضعي في مهمة مؤقتة لحين التعاقد مع مدير فني والتزام اللاعبين كان جيدا ومع الفوز مباراتين على التوالي نحصل على دفعة معنوية كبيرة".

وواصل "لا أريد القول إن الأداء كان جيدا لا لأننا لم نصل لأي شيء بعد والقادم أفضل".

وأكمل "سنكتب تقريرا عن المدة التي ظللنا فيها هنا كجهاز فني وتقرير آخر من الجهاز الفني السابق وسنقدمه لخوان كارلوس أوسوريو".

وعما يحتاجه الفريق قال: "اللاعبون يحتاجون لعمل بدني بالتحديد لان الفنيات متواجدة لكن لو لا يتواجد الأمر البدني فلن يستطيع القيام بمهامه طوال 90 دقيقة".

وأردف "بالتأكيد المدرب رأى كل شيء اليوم ولاحظ أننا غيرنا الشكل طوال المباراة أكثر من مرة والفوز بثلاثة أهداف نتيجة جيدة بالطبع".

وواصل "أمامنا البطولة العربية وبطولة السوبر، نقدم ما لدينا ولنرى ما سيحدث ونريد التواجد في المربع الذهبي".

وعن الغيابات في صفوف فريقه قال: "شيكابالا وعمر جابر كانت لديهما شكوى من إصابة ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي كذلك، ولم أستبعد أي لاعب فنيا بل كل منهم تعرض لإصابة مختلفة في الـ24 ساعة الأخيرة قبل المباراة".

ورفع الزمالك رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، بينما يتذيل حرس الحدود ترتيب الدوري بـ 16 نقطة.