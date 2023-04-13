مواعيد مباريات الخميس 13 أبريل 2023 - الزمالك في الدوري وقمة في اليد ويونايتد ضد إشبيلية

الخميس، 13 أبريل 2023 - 10:18

كتب : FilGoal

الزمالك - البنك الأهلي - هدف الونش

بعد نهاية أمسيتي الأبطال، يحل علينا يوم الخميس بمباريات أخرى مهمة محليًا وعالميًا.

ويقدّم FilGoal.com مواعيد مباريات الخميس 13 أبريل 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج من هــــنــــا

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الدوري المصري

يحل الزمالك ضيفا على حرس الحدود في التاسعة والربع مساءً عبر أون تايم سبورتس 1 بتعليق أمير محروس.

وفي نفس التوقيت، يلعب الإسماعيلي أمام إنبي عبر أون تايم سبورتس 2 بتعليق أيمن الكاشف.

كما يلتقي المقاولون العرب بـ المصري في مباراة تُبَث لاحقًا مُعادة.

كأس مصر لكرة اليد

وفي قمة نارية، يلتقي الأهلي بـ الزمالك في نصف النهائي في الحادية والنصف مساءً عبر أون تايم سبورتس 2 بتعليق خالد خيري.

الدوري الأوروبي

وفي قمة ذهاب ربع النهائي، يستقبل مانشستر يونايتد نظيره إشبيلية في التاسعة مساءً عبر beIN Sports Premium 1 بتعليق عصام الشوالي.

كما يلعب يوفنتوس أمام سبورتنج لشبونة عبر beIN Sports Premium 2 بتعليق علي محمد علي.

ويلتقي باير ليفركوزن بـ رويال يونيون سان جيلواز عبر beIN Sports Premium 3 بتعليق محمد بركات.

وفي وقتٍ مبكر من اليوم، يحل روما ضيفا على فينورد في السابعة إلا ربع مساءً عبر beIN Sports Premium 1 بتعليق حفيظ دراجي.

دوري المؤتمر الأوروبي

ويحل وست هام يونايتد ضيفا على جنت في السابعة إلا ربع عبر beIN Sports Premium 2 بتعليق أحمد عبده.

كما يحل فيورنتينا ضيفا على ليخ بوزنان في التاسعة عبر beIN Sports Extra 1 بتعليق جواد بده.

ويستقبل بازل نظيره نيس عبر beIN Sports English 2 بتعليق نوفل باشي.

كما يحل ألكمار ضيفا على أندرلخت عبر beIN Sports Extra 2 بتعليق عادل خلو.

كأس تونس

وفي نصف النهائي يلعب الترجي أمام الملعب التونسي في الثانية والنصف ظهرًا عبر الكاس 1.

الدوري المصري الدوري الأوروبي كأس مصر لكرة اليد
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