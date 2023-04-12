مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد (1)-(0) تشيلسي.. كورتوا يمنع التعادل ببراعة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

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ق 23: كورتوا ينقذ التعادل ببراعة

ق 21: جوووول بنزيمة والأول بعد متابعة لتسديدة فينيسيوس

ق 17: تسديدة قوية من فالفيردي أعلى العارضة

ق 12: بنزيمة يهدر

ق 5: إنذار لـ فوفانا

ق 2: انفراد ضائع من فيليكس

انطلاق المباراة