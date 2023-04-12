انتهت أبطال أوروبا - ريال مدريد (2)-(0) تشيلسي.. الملكي يفوز
الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 20:33
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.
ـــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز ريال مدريد بثنائية دون رد
ق 74: جوووووووول أسينسيو
ق 60: تسديدة قوية من ألابا وكيبا يمسك بها
ق 59: طرد تشيلويل بعدما منع فينيسيوس من انفراد
ق 50: تسديدة من مودريتش تمر جوار القائم
ق 48: كوليبالي يبعد انفراد من فينيسيوس
ق 43: تسديدة قوية من فالفيردي ويتصدى لها كيبا
ق 26: فينيسيوس يهدر الثاني
ق 23: كورتوا ينقذ التعادل ببراعة بعد عرضية من جيمس وتسديدة من ستيرلينج
ق 21: جوووول بنزيمة والأول بعد متابعة لتسديدة فينيسيوس
ق 17: تسديدة قوية من فالفيردي أعلى العارضة
ق 12: بنزيمة يهدر
ق 5: إنذار لـ فوفانا
ق 2: انفراد ضائع من فيليكس
انطلاق المباراة
نرشح لكم
أنشيلوتي: سنلعب مباراة العودة ضد تشيلسي وكأن النتيجة تعادل سلبي قذيفة بن ناصر تقود ميلان للفوز في يوم الـ3 خسائر لـ نابولي الحسم في لندن.. ريال مدريد يهزم تشيلسي بثنائية في ربع نهائي أبطال أوروبا الإفريقي الرابع.. إسماعيل بن ناصر يهز شباك نابولي في دوري الأبطال شبح الأندية الإنجليزية؟ بنزيمة يهز شباك تشيلسي انتهت أبطال أوروبا – ميلان (1) - (0) نابولي..انتصار الروسونيري تشكيل دوري الأبطال - إلماس يعوض أوسيمين مع نابولي.. وميلان بنفس فريق الرباعية تشكيل تشيلسي - عودة سيلفا وكانتي أمام ريال مدريد.. وثلاثة مدافعين من لامبارد