العامري فاروق يتحدث عن التحرك من أجل الجماهير ضد الرجاء.. والألعاب الجماعية

تحدث العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن تحرك الإدارة ولجنة المباريات من أجل زيادة أعداد الحضور الجماهيري أمام الرجاء.

ويستضيف الأهلي فريق الرجاء المغربي يوم 22 أبريل الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال العامري فاروق عبر قناة etc: "رسالتي إلى جميع لاعبي الأهلي بالنظر إلى جماهيرها العظيمة وإدارتها والجميع يبذل أقصى ما عنده فارتداء قميص الأهلي حلم كبير جدا".

وأضاف "الإدارة تبذل أقصى جهد، واللاعبون أيضا يفعلون ما عليهم وأعلم أنه من الوارد الحكم على لاعب بسبب هبوط مستواه مثلما يحدث في كرة القدم بشكل عام ولكن الجميع يعمل من أجل

وبسؤاله عن رسالته بعد طرد محمد عبد المنعم أجاب "لنا طقوس في الأهلي نحافظ عليها وهناك شركة كرة ولجنة تخطيط والكل يعمل دوره".

وكشف العامري فاروق "بالتأكيد هناك ضغوط مادية وذلك ليس على الأهلي فقط ولكن على الجميع بالإضافة إلى إدارة 21 لعبة مختلفة".

وتابع "عقود كرة القدم قد تكون منطقية ومعقولة بالنسبة لما يتم دفعه في الألعاب الجماعية الأخرى بأرقام كبيرة جدا وقرارات من الاتحادات على اللاعبين الأجانب بملايين وأرقام غير طبيعية".

وأوضح "إذا أردت استبدال لاعب أجنبي في وسط الموسم نتيجة لأي ظرف يدفع النادي ما لا يقل عن مليون جنيه لاتحاد اللعبة بخلاف أن اللاعب نفسه يحصل على راتبه بالدولار وهذه مشكلة أخرى بجانب التصاريح".

وأضاف نائب رئيس الأهلي "نتحرك في الوقت الحالي من أجل الحصول على نسبة من البث الفضائي للمباريات، الأهلي حتى الآن لا يحصل على عائد من إذاعة مباريات السلة أو الطائرة أو اليد رغم أنه هناك أوقات يتم منعي من إذاعة المباراة".

وواصل "نجحنا في صنع حالة من الاستقرار داخل الفرق الجماعية والتجديد لمدة 4 مواسم بالإضافة لحالة تقييم كاملة لقطاعات الناشئين المختلفة".

وبسؤاله عن موقف الإدارة من تدعيمات رجال السلة قبل إفريقيا أوضح "تم دعمهم بصفقات من أجل بطولة إفريقيا، هناك لاعب من جنوب السودان يتدرب بالفعل مع الفريق ولاعب آخر سيتم الإعلان عنه رسميا خلال 48 ساعة".

أما عن حقيقة الحساسيات بين الأهلي وبيراميدز فقال: "ربما ذلك بسبب فترة معينة أو انتقال بعض اللاعبين من الأهلي إليهم فذلك ما تم تصديره من الناحية الجماهيرية، ولكن بالنسبة لنا كإدارة نتعامل باحترافية شديدة ونفكر فقط في كيف يفوز الفريق".

وتابع "ليس بالضرورة أن يكون هناك تواصل بين إدارة الأهلي وبيراميدز ولكن هناك احترام متبادل، وبالنسبة لصفقات بين الناديين ولكي أكون واضحا هناك مسؤولين عن قطاع كرة القدم لاتخاذ القرارات وهنا أتحدث بشكل عام".

وبالحديث عن مواجهة الرجاء كشف "هناك تنسيق من محمود الخطيب رئيس النادي ولجنة المباريات الخاصة بالأهلي من أجل التحرك لزيادة أعداد الجماهير بشأن مواجهة الرجاء في إفريقيا".

وبالعودة لمباراة الكأس قال: "بالنسبة لي التحكيم المصري في نهائي الكأس كان مقبولا لا يمكنني القول أن الأمر كان مميزا أو سيئا، ولكن النجاح الحقيقي هو الاستمرارية في النجاح وليس مباراة واحدة".

وشدد "الأمر يعود إلى مجلس الإدارة بشأن الموقف من التحكيم المصري في لقاء السوبر، بالطبع لدينا ثقة في الحكام المصريين ولكن الأهم هو التطوير والعمل بصورة جيدة".

واختتم العامري فاروق تصريحاته "بالتأكيد التتويج بالبطولات يشكل فارقا في عقود الرعاية وزيادة الشعبية والنجاح بخلاف المردود الفني".

وكان الأهلي قد توج بلقب كأس مصر للمرة الثامنة والثلاثين في تاريخه بعد التغلب على بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد.

ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري المصري.