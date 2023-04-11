ليلة الانتقام لـ بيب وهالاند.. مانشستر سيتي يقسو على بايرن بثلاثية في دوري الأبطال

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 23:00

كتب : إسلام أحمد

هالاند يسجل ويحتفل ضد بايرن ميونيخ

انتقم بيب جوارديولا وإرلينج هالاند وقادا مانشستر سيتي للفوز على بايرن ميونيخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-0 في ملعب الاتحاد.

سجل ثلاثية سيتي: رودري وبرناردو سيلفا وإرلينج هالاند.

وحقق جوارديولا فوزا على توماس توخيل مدرب بايرن الجديد بعدما حقق المدرب الألماني الفوز على بيب في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021.

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كما حقق هالاند انتصاره الأول ضد بايرن ميونيخ بعد 7 مواجهات سابقة خسرها جميعا.

واستقبل بايرن 3 أهداف في مباراة اليوم وهو أكثر مما استقبل خلال 8 مباريات سابقة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الأربعاء المقبل لحسم هوية المتأهل لنصف النهائي على ملعب أليانز أرينا.

ولأول مرة يستقبل بايرن 3 أهداف في دوري الأبطال منذ الخسارة 3-0 من باريس سان جيرمان في سبتمبر 2017.

وحقق مانشستر سيتي فوزه العاشر على ملعب الاتحاد في جميع المسابقات منذ بداية عام 2022 ودون خسارة.

ووصل هالاند للهدف رقم 45 الموسم الحالي مع سيتي ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في موسم واحد مع فريق إنجليزي بجميع المسابقات.

التشكيل

تواصل وجود إرلينج هالاند للمباراة الثانية على التوالي بعد عودته من الإصابة والتي منعته من التواجد مع منتخب النرويج في الأجندة الدولية الأخيرة ومواجهة ليفربول في الدوري.

وبدأ برناردو سيلفا أساسيا على حساب رياض محرز الذي لعب مباراة ساوثامبتون الأخيرة في الدوري.

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وغاب المهاجم الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينج عن المباراة بسبب إصابة في الركبة وتواجد في مكانه سيرج جنابري.

وجلس توماس مولر على مقاعد البدلاء ليبدأ جمال موسيالا في التشكيل الأساسي.

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وصف المباراة

في الدقيقة الثامنة أرسل كيفين دي بروين عرضية من الجهة اليمنى لكن رأسية إلكاي جوندوجان مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 14 ضغط هالاند على سومر أمام خط المرمى أثناء تمرير الحارس السويسري للكرة لكنها مرت بسلام من أمام أقدام النرويجي.

بعد 8 دقائق سنحت فرصة محققة لهالاند الذي سدد كرة أرضية في منتصف المرمى أمسكها الحارس بسهولة.

ضغط سيتي ظل متواصلا مع تخبط دفاعي من بايرن.

وفي الدقيقة 27 توغل رودري من الجهة اليمنى من منتصف الملعب صوب عمق منطقة جزاء بايرن وأطلق كرة مقوسة سكنت أقصى الزاوية اليسرى لسومر مسجلا الهدف الأول في اللقاء.

كاد سيتي أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 34 بعدما أخطئ سومر في الإمساك بكرة عرضية سقطت من يده، وحاول جوندوجان استغلال سقوط الحارس وسدد كرة قوية أبعدها السويسري بقدمه لركنية.

بدأ بايرن ميونيخ الخروج من مناطقه الدفاعية وتهديد مرمى إيدرسون.

وكاد ليروي ساني أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول لكن تسديدته من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لإيدرسون فانتهى الشوط الأول بتقدم سيتي بهدف دون رد.

شوط مشتعل

بداية الشوط الثاني جاءت مشتعلة بين الفريقين بحثا عن التعادل من جهة البافاري وتعزيز النتيجة من جهة السيتيزينز.

في الدقيقة 49، انفرد ساني وسدد كرة أرضية قوية أبعدها إيدرسون ببراعة.

بعد دقيقة واحدة تخبطت الكرة بين دايو أوباميكانو وسومر وحاول سيتي استغلالها فسدد هالاند كرة قوية أبعدها جوشوا كيميتش بتدخل في الوقت المناسب.

وتألق إيدرسون بالتصدي لتسديدة قوية من ساني في الدقيقة 54.

ومنع روبن دياش برأسية من أمام المرمى فرصة التعادل لبايرن ميونيخ.

وتألق في المقابل سومر بالتصدي لتسديدة قوية من الجهة اليسرى من ناثان أكي في الدقيقة 56.

تخطأ تستقبل

في الدقيقة 70 أخطأ أوباميكانو في التمرير من الخلف استغلها هالاند وأرسل عرضية من الجهة اليسرى من داخل منطقة الجزاء أودعها برناردو سيلفا في الشباك بقوة.

وكاد البديل خوليان ألفاريز أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 76 بعد دقيقتين من مشاركته كبديل، لكن سومر تألق وأبعد الكرة بصعوبة.

وفي الدقيقة 78 أضاف هالاند الهدف الثالث بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بلمسة واحدة بعد تمهيد رأسي من جون ستونز.

انهار بايرن ميونيخ بعد الهدف الثالث وزاد سيتي من ضغطه بحثا عن الهدف الرابع وتوسيع الفارق قبل لقاء الإياب.

فمرت تسديدة ألفاريز بجوار القائم الأيمن لبايرن ميونيخ.

في الدقيقة 85 منع سومر رأسية رودري من أن تسكن شباك البافاري.

الدقائق الأخيرة مرت دون أي جديد ليكتمل انتقام بيب وهالاند قبل لقاء إياب ساخن في أليانز أرينا.

مانشستر سيتي بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا
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