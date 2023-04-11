ماركا: برشلونة قدم عرضا لتمديد عقد تشافي حتى 2026

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 22:25

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - الكلاسيكو - تشافي

قدم برشلونة عرضا لتمديد عقد مدربه الحالي تشافي هيرنانديز بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وينتهي عقد تشافي الحالي مع برشلونة في صيف 2024.

وبحسب ماركا فإن برشلونة قدم عرضا رسميا لمدربه تشافي لتمديد عقده حتى 2026.

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وأوضحت التقارير أن تشافي يرحب بتمديد تعاقده مع برشلونة لكنه يضع تحقيق لقب الدوري في الموسم الحالي على رأس أولوياته في الوقت الحالي.

وقال تشافي: "سأكون في برشلونة طوال حياتي، إنه بيتي، لكنني أعتمد على النتائج. خوان لابورتا صديقي. برشلونة محظوظ جدا لأن لديه رئيسا مثله. تجديد التعاقد لا يتعلق بالمال أو سنوات العقد، ولكن الحقيقة أنني أريد أن يقوم النادي بعمل جيد. في اليوم الذي أشعر فيه أنني لا أقنع اللاعبين، سأعود إلى المنزل. أولا علينا تحقيق النتائج. ثم سنتحدث عن مستقبلي".

تشافي صاحب الـ 43 عاما فاز بكأس السوبر الإسباني هذا الموسم، ومع تبقي 10 مباريات يتصدر جدول الدوري الإسباني بفارق 13 نقطة عن ريال مدريد.

برشلونة ودع خلال منافسات الموسم الحالي، مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

كما أطاح ريال مدريد ببرشلونة من الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين.

ويتولى تشافي تدريب برشلونة منذ نوفمبر 2021 خلفا للمدرب الهولندي رونالد كومان.

برشلونة تشافي
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