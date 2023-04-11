مباشر أبطال أوروبا - بنفيكا (0)-(1) إنتر.. جووووووول باريلا
الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 20:46
كتب : FilGoal
يحل إنتر ضيفا على بنفيكا ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
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ق51 جوووووول باريلا
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق14 عرضية من جريمالدو أخرجها الدفاع ووصلت إلى رافا سيلفا الذي سدد مباشرة ليتصدى لها أونانا بصعوبة
انطلاق المباراة
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