مباشر أبطال أوروبا - بنفيكا (0)-(1) إنتر.. جووووووول باريلا

يحل إنتر ضيفا على بنفيكا ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ق51 جوووووول باريلا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق14 عرضية من جريمالدو أخرجها الدفاع ووصلت إلى رافا سيلفا الذي سدد مباشرة ليتصدى لها أونانا بصعوبة

انطلاق المباراة