مباشر أبطال أوروبا - بنفيكا (0)-(1) إنتر.. جووووووول باريلا

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 20:46

كتب : FilGoal

جونكالو راموس - بنفيكا

يحل إنتر ضيفا على بنفيكا ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق51 جوووووول باريلا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق14 عرضية من جريمالدو أخرجها الدفاع ووصلت إلى رافا سيلفا الذي سدد مباشرة ليتصدى لها أونانا بصعوبة

انطلاق المباراة

دوري أبطال أوروبا بنفيكا إنتر
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