انتهت أبطال أوروبا - بنفيكا (0)-(2) إنتر.. نهاية المباراة
الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 20:46
كتب : FilGoal
يحل إنتر ضيفا على بنفيكا ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
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نهاية المباراة
ق82 جوووووووووول لوكاكو من ركلة جزاء
ق80 ركلة جزاء لإنتر بعد تدخل تقنية الفيديو
ق56 هدف التعادل يضيع من بنفيكا بعد أن أهدر جونكالو راموس فرصة التسديد من داخل الـ 6 ياردة
ق51 جوووووول باريلا
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق14 عرضية من جريمالدو أخرجها الدفاع ووصلت إلى رافا سيلفا الذي سدد مباشرة ليتصدى لها أونانا بصعوبة
انطلاق المباراة
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