استراحة أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (1) (0) بايرن ميونيخ.. نهاية الشوط الأول

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 20:38

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين - كينسجلي كومان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان اليوم على ملعب الاتحاد، ثم يلتقيا مجددا يوم الأربعاء المقبل لحسم هوية المتأهل للمربع الذهبي من ملعب أليانز أرينا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

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ق 45: ساني يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيمن لإيدرسون.

ق 35: سومر يتألق ويتصدى بقدمه لتسديدة من جوندوجان

ق 27: جووووووول أوووووووول.. تسديدة رائعة من رودري تسكن شباك سومر

ق 22: تسديدة ضعيفة من هالاند يتصدة لها سومر بسهولة.

ق 14: سومر ينقذ مرماه من على خط المرمى أمام هالاند

ق 8: رأسية تمر أعلى من العارضة.

بداية اللقاء

بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا في أوروبا مانشستر سيتي
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