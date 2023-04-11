حوار في الجول - حميد عن التتويج بالدوري بعد غياب.. ورغبة الاستمرار في الأهلي

يرى عبد الرحمن حميد حارس مرمى فريق كرة اليد بالأهلي أن التتويج بلقب الدوري كان بمثابة حياة أو موت لأنه كان اللقب الوحيد الذي لم يحققه مع الفريق.

وأجرى FilGoal.com حوارا مع حميد تحدث خلاله عن مميزات أضافها إليه مدرب حراس مرمى الأهلي والتصدي الأهم ضد الزمالك.

ما الذي اختلف في الموسم الحالي وجعل الأهلي يعود للتتويج بالدوري؟

"في السنين الماضية جودة لاعبي الزمالك كانت كبيرة بوجود الكثير من اللاعبين الأساسيين في منتخب مصر والزمالك كان يحصل على البطولات كثيرة في الدوري ودوري أبطال إفريقيا ومع ذلك كنا نفوز في بعض المباريات ونحقق البطولات في أفضل فترات الزمالك".

"موسمنا الحالي بدأ منذ شهر يوليو الماضي وتعبنا فيه وهدفنا الرئيسي كان التتويج بالدوري لأن تلك البطولة هي التي كانت غائبة والحمد لله تمكنا من تحقيق ذلك".

هل كان لقب الدوري الماضي تحديدا بمثابة حياة أو موت بالنسبة للأهلي؟

الدوري كان البطولة الوحيدة التي لم أتوج بها وهي الأهم لأنها تلعب على مدار الموسم ومؤهلة لبطولة إفريقيا وخلالها واجهنا الزمالك أكثر من مرة وفزنا خسرنا والمباراة الماضية كنت فارقة بالنسبة للجيل بالكامل لأننا أنهينا سيطرة الزمالك على الدوري".

ما هو التصدي الأهم لك في المباراة ضد الزمالك؟

اعتقد أنها كانت تسديدة حسن قداح في الدقيقة الـ 24 لأننا كنا متقدمين بفارق هدف وكنا نلعب بنقص عددي وأيضا رمية جزاء أحمد الأحمر في الدقيقة الـ 58".

حدثنا عن تصديك لثلاث تسديدات متتالية في نهاية المباراة

"بالنسبة لي لم أركز على تلك اللقطة، الفريق كان يحتفل خارج الملعب وهي الكرة المفضلة لي في المباراة بالطبع ولكن الحمد لله أنني كنت مركز حتى النهاية فقط".

هل تتفق مع مقولة أن حارس المرمى هو 80% من فريق كرة اليد؟

أحيانا يقولون 50% أو 80% أو هو الفريق بالكامل ولكن اعتقد أن الحارس هو نصف الفريق لأن بإمكانه إعادة الفريق للمباراة إن كان في حالته ولكن نادرا إن كان الحارس غير مركز ويفوز فريقه لأنه هو اللاعب الأخير قبل الشباك".

"في مباراة الأمس على سبيل المثال الأمر كان أشبه بالملحمة لأن كلا خطي الدفاع كانا جيدين وذلك يسهل على حارس المرمى وأيضا كريم هنداوي على الجانب الآخر مع الزمالك كان رائعا".

كيف تحفز نفسك لمواجهة الزمالك؟

"تلك المباراة تشحن الأعصاب بشكل كبير وأنا كنت أشعر بالضطغ أحيانا ولكن أهدئ نفسي لأنني كنت أعرف أنني إن كنت هادئا ومركزا في المباراة سنحقق الفوز".

ما الذي أضافه مدرب حراس مرمى الأهلي إليك؟

"هناك شيء لا يعرفه أحد وأنني خيرت بين الاحتراف والاستمرار مع الأهلي ولكن كنت أميل للاستمرار لأنني لم أحقق أي شيء بعد والموسم الماضي كان أول موسم أشارك فيه وعند علمي بقدوه كان الأمر خاصا بالنسبة لي لأنه تواجد معي في منتخب مصر في 2019 وكنت أتمنى أن ألعب بطولة أثناء وجوده ".

"بعد تعاملي مع فينيو ريفيرت عرفت أنني لم أكن أعرف أي شيء عن حراسة المرمى وكنت أتصدى للكرات بالفطرة ولكنه علمني كيف أتصدى بشكل صحيح وهو يعرف إمكانيات كل حارس مرمى ويعطيه تعليمات حسب جسده وتعليماته جعلتني حتى إن لم أتصدى للكرة فإن شكلي يكون جيد في المرمى".

كيف سيستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في الكأس بعد 6 أيام من المواجهة الحاسمة؟

"الأمر ليس سهلا ولا علاقة بمن حقق الفوز في المباراة الماضية ولكننا اتفقنا على أن الاحتفالات ستنتهي مع اليوم الثاني وفي اليوم التالي ينركز في التدريبات لأن الزمالك سيدخل المباراة بدافع تحقيق خسارة الدوري ونحن يجب أن نحفز أنفسنا أيضا بطريقة أكبر".

متى ينتهي تعاقك مع الأهلي وكيف تخطط لمستقبلك؟

لا يزال هناك موسم إضافي في عقدي مع الأهلي وأريد الاستمرار في تحقيق الألقاب لأن الفرحة لها طعم مختلف".

"حصلت على عروض بعد كأس العالم ولكن تحدثت مع الجهاز الفني وأخبروني باحتياجهم لي ومن داخلي كنت سعيد بذلك القرار، وأمر الاحتراف مفتوح ولكنني أريد الاستمرار مع الفريق".

ما الفارق بين دافيد دافيز وباروندو؟

"دافيز بالنسبة لي من الأفضل في العالم والأمر ينطبق على بارونو وأنا محظوط لأنني تدربت مع كلاهما والمدرسة الإسبانية حراسة المرمى تكون معزولة تماما عن باقي الفريق ولكن كلاهما قد أضاف لي".

لو خيرت بين خسارة كأس السوبر الإفريقي وكأس مصر أو كأس الكؤوس أيهم ستختار؟

"بالطبع لا أتمنى خسارة أي بطولة ونريد القتال على أكبر عدد ولكن لو خيرت سأختار الكأس بكل صراحة وليس تقليلا منها ولكن السوبر الإفريقي يؤهل لكأس العالم للأندية ونحن حققنا الكأس فغي السنوات الأخيرة لذلك فتلك هي البطولة التي من الممكن أن أضحي بها".

وتوج الأهلي بدوري كرة اليد المصري للمرة الأولى بعد غياب 4 سنوات.

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