حوار في الجول - مانولوفيتش عن كورنيش الإسكندرية.. خلافه مع أحمد عادل وعدم الخوف من أي مدرب

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 11:23

كتب : هاني العوضي

زوران مانولوفيتش - الاتحاد

يعد الاتحاد السكندري أحد الأندية القليلة في الدوري المصري التي لم تغيّر مدربها هذا الموسم.

الصربي زوران مانولوفيتش فرض نفسه على جماهير زعيم الثغر عندما قاد الاتحاد لانطلاقة نارية في الدوري.

لاحقًا، جددت إدارة محمد مصيلحي عقد مانولوفيتش رغم تذبذب النتائج.

وأجرى FilGoal.com حوارًا مع مانولوفيتش بعد تجديد عقده مع الاتحاد.

وتحدث مانولوفيتش إلى FilGoal.com عن سبب حبه لمدينة الإسكندرية وراحته فيها.

كما تطرق إلى خلافه مع أحمد عادل وكشف أنه لم يكن اللاعب الوحيد الذي دخل معه في أزمة.

وانتقد الإلغاء المؤقت لتقنية الفيديو في مصر وزعم أن ناديه تضرر تحكيميًا من هذا القرار.

كما أشاد مانولوفيتش بقدراته لاعبه السابق مروان عطية، لكنه في نفس الوقت شدد على ضرورة ألا يفتقده الاتحاد.

وأبدى مانولوفيتش رأيًا مفاجئًا في أرضيات ملاعب الدوري المصري، كما عبر عن غضبه وسعادته على حدٍ سواء لاستدعاء عدد كبير من لاعبيه لمنتخبات بلدانهم.

شاهد الحوار كاملًا

زوران مانولوفيتش
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